В Киевской городской государственной администрации планируется повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте столицы до 30 грн с 15 июля. Разовая поездка в метро, ​​автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 8 грн.

В то же время, такие намерения вызвали общественный резонанс — часть киевлян не соглашается с существенным ростом тарифа на базовую городскую услугу.

В ответ на это на сайте Киевского городского совета 18 мая была зарегистрирована петиция против повышения тарифов на проезд. Основное требование – не повышать стоимость проезда до завершения военного положения.

Документ менее чем за сутки набрал необходимый минимум для последующего официального разбирательства. Петицию подписали 10 606 человек.

Автор петиции против повышения тарифов на проезд в Киеве отмечает, что предложенный рост цен нельзя рассматривать как незначительную корректировку тарифа. По его мнению, речь идет о резком росте стоимости услуги, которая ежедневно необходима для значительной части горожан.

Люди пользуются общественным транспортом для поездок на работу, обучение, лечение или получение административных услуг, и новые тарифы могут привести к существенному увеличению ежемесячных расходов — в некоторых случаях на сотни или даже тысячи гривен.

Отдельно в обращении подчеркивается, что в условиях военного положения такое решение выглядит социально чувствительным. Значительная часть киевлян имеет нестабильные доходы, многие семьи поддерживают военных, внутренне перемещенных лиц или людей, пострадавших из-за войны войны.

Также отмечается, что при нынешнем уровне минимальной зарплаты расходы на транспорт после повышения могут стать весомой частью ежемесячного бюджета.

В петиции предлагается рассмотреть альтернативные механизмы финансирования общественного транспорта, позволяющие избежать резкого роста стоимости проезда для пассажиров с учетом возможностей бюджета Киева.

Автор обращения считает, что повышение тарифов до завершения военного положения является преждевременным, социально несправедливым и недостаточно обоснованным.

Петиция против повышения тарифов на проезд в Киеве: что будет дальше

Петиция против повышения тарифов в транспорте Киева находится на рассмотрении, хотя в телеграмм-канале уже появилось объяснение от КГГА. Там рассказали, почему планируют повышать стоимость проезда.

Ключевая причина повышения стоимости проезда в киевском коммунальном транспорте – это резкий рост затрат на его содержание и одновременное падение объемов перевозок. Об этом прямо свидетельствуют экономические показатели, учитываемые при формировании тарифа.

За последние годы (по сравнению с 2018 годом) произошли существенные изменения в ключевых составляющих себестоимости:

общий индекс потребительских цен вырос более чем вдвое — до 212,5% (а с прогнозом на 2026 год — более 233%);

минимальная заработная плата повысилась с 3723 до 8647 грн (рост более чем в 2,3 раза);

средняя зарплата в Киеве увеличилась с 13548 до 49381 грн (почти в 3,7 раза);

тариф на электроэнергию для транспортных предприятий подскочил с 2,25 до 14,93 грн/кВтч (примерно в 6,6 раза);

стоимость дизельного горючего для Киевпасстранса выросла с 24,26 до 89,42 грн/л (в 3,7 раза).

Параллельно с этим снизился пассажиропоток коммунального транспорта – примерно на 42% по сравнению с 2018 годом. То есть предприятия тратят больше на каждого перевезенного пассажира, чем раньше.

Стоимость проезда формируется с учетом реальных расходов транспортных предприятий в 2025 году. Сюда входят затраты на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава, инфраструктуру и оплату труда работников, которую пытаются привести к более конкурентному уровню.

Рассчитанный тариф в 30 грн. базируется именно на фактической структуре расходов. В частности, в столичном метрополитене расходы на оплату труда и электроэнергию выросли на 61,7% и 66,9% соответственно.

В КП Киевпасстранс расходы на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техническое обслуживание подвижного состава и инфраструктуры — на 63,3%.

