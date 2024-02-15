Германия планирует предоставить Украине военную помощь на €100 млн
Германия передаст Украине партию военной помощи на €100 млн, в которую войдут как боевая техника, так и средства для спасения раненных бойцов Сил обороны.
Об этом сообщили на сайте Бундесвера.
Анонсировал новый пакет генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время встречи с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на минувшей неделе в Киеве.
На этот раз Бундесвер передаст украинским войскам:
- противоминную технику MRV;
- бомбы для оснащения малых беспилотников;
- 77 грузовиков MULTI 1A1;
- комплекты запчастей для различных систем вооружения;
- медикаменты и средства для оказания первой медпомощи.
Отметим, согласно сведениям немецких журналистов, 8 февраля в Киев прибыли высокопоставленные генералы из ФРГ – их заметили в одной из гостиниц украинской столицы.
В Минобороны ФРГ подтвердили эту информацию и заявили, что целью визита в Киев был “дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах”.
Министр обороны Германии Борис Писториус оценил встречу Брейера с Сырским и договоренности между ними как очень важные.
— В целом мы очень близки к тому, что происходит в Украине, и к тому, что нужно Украине, — сказал он.