Германия передаст Украине партию военной помощи на €100 млн, в которую войдут как боевая техника, так и средства для спасения раненных бойцов Сил обороны.

Об этом сообщили на сайте Бундесвера.

Анонсировал новый пакет генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время встречи с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на минувшей неделе в Киеве.

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На этот раз Бундесвер передаст украинским войскам:

противоминную технику MRV;

бомбы для оснащения малых беспилотников;

77 грузовиков MULTI 1A1;

комплекты запчастей для различных систем вооружения;

медикаменты и средства для оказания первой медпомощи.

Отметим, согласно сведениям немецких журналистов, 8 февраля в Киев прибыли высокопоставленные генералы из ФРГ – их заметили в одной из гостиниц украинской столицы.

В Минобороны ФРГ подтвердили эту информацию и заявили, что целью визита в Киев был “дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах”.

Министр обороны Германии Борис Писториус оценил встречу Брейера с Сырским и договоренности между ними как очень важные.

— В целом мы очень близки к тому, что происходит в Украине, и к тому, что нужно Украине, — сказал он.

Источник : Bild

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