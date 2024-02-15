Германия передаст Украине партию военной помощи на €100 млн, в которую войдут как боевая техника, так и средства для спасения раненных бойцов Сил обороны.

Об этом сообщили на сайте Бундесвера.

Анонсировал новый пакет генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер во время встречи с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским на минувшей неделе в Киеве.

Сейчас смотрят
Читайте также
Германия предоставит Украине военных товаров на более чем €7 млрд
Олаф Шольц

На этот раз Бундесвер передаст украинским войскам:

  • противоминную технику MRV;
  • бомбы для оснащения малых беспилотников;
  • 77 грузовиков MULTI 1A1;
  • комплекты запчастей для различных систем вооружения;
  • медикаменты и средства для оказания первой медпомощи.

Отметим, согласно сведениям немецких журналистов, 8 февраля в Киев прибыли высокопоставленные генералы из ФРГ – их заметили в одной из гостиниц украинской столицы.

В Минобороны ФРГ подтвердили эту информацию и заявили, что целью визита  в Киев был “дальнейший обмен информацией о текущих оборонных нуждах и будущих военных вызовах”.

Министр обороны Германии Борис Писториус оценил встречу Брейера с Сырским и договоренности между ними как очень важные.

— В целом мы очень близки к тому, что происходит в Украине, и к тому, что нужно Украине, — сказал он.

Читайте также
Сырский объяснил, как видит завершение войны с Россией и что для этого нужно
Олександр Сирський

Источник: Bild

Связанные темы:

військова допомогаВСУАлександр СырскийУкраина-Германия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.