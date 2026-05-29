Певица Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Также государству переданы имущественные права на ее музыкальные произведения.

Таисия Повалий приговорена к 12 годам тюрьмы

Винницкий городской суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, бывшую народную артистку Украины и экс-депутата от запрещенной Партии регионов признали виновной в поддержке государства-агрессора, оправдании войны РФ против Украины и распространении антиукраинской пропаганды (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Сейчас смотрят

По данным следствия, после 2014 года Повалий переехала в Россию, где участвовала в пропагандистских мероприятиях, концертах в поддержку так называемой “СВО” и публично поддерживала оккупацию украинских территорий. В 2023 году она получила российское гражданство.

28 мая суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы, запретил занимать определенные должности в течение 15 лет, а также постановил конфисковать все принадлежащее ей имущество в пользу государства.

Кроме того, еще в 2024 году ВАКС принял решение о взыскании в доход государства ее активов, среди которых недвижимость и земельные участки в Киевской области, транспортные средства, оружие и права на девять музыкальных произведений.

В 2025 году эти имущественные права официально перешли к государству Украина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.