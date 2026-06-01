В понедельник, 1 июня, отмечается Всемирный день родителей. Традиция празднования была учреждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году и приурочена к Международному дню защиты детей, который также в ряде стран отмечается в первый день лета.

Напомним, что в Украине День защиты детей в прошлом году официально перенесли на 20 ноября, когда в мире отмечают Всемирный день ребенка, установленный ООН.

Также на эту дату приходится Всемирный день молока, Всемирный день борьбы с нарциссическим насилием, Всемирный день ответственного туризма, Всемирный день рифа, День подтверждения новогоднего обещания, День ношения платья и День хождения босиком.

Православная церковь сегодня отмечает День Святого Духа и чтит память святого мученика Юстина Философа.

1 июня православные христиане отмечают День Святого Духа. Праздник приходится на понедельник после Троицы и посвящен почитанию Святого Духа — третьей ипостаси Святой Троицы.

Согласно церковному учению, после Воскресения и Вознесения Иисуса Христа Святой Дух сошел на апостолов, даровав им силу проповедовать христианскую веру на разных языках.

Именно поэтому День Духов является продолжением празднования Троицы и напоминает верующим о духовном обновлении, вере и Божьей благодати.

Также в церковном календаре сегодня – день памяти святого мученика Юстина. Он был религиозным философом, богословом, учителем Церкви и одним из первых христианских апологетов.

Юстин путешествовал по миру, проповедуя Слово Божье и защищая христиан. В Риме он основал свою философскую школу.

Во время правления Марка Аврелия на него донесли властям. Святого отдали под суд городского префекта и отрубили голову. Мощи Юстина хранятся в церкви Иоанна Крестителя в Сакрофано.

Кто празднует день ангела 1 июня 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис и Вера.

Что нельзя делать 1 июня 2026 года

В день Юстина запрещено строить заборы — в древности верили, что так можно навлечь на дом пожар.

Нельзя игнорировать чужие просьбы о помощи и отказывать в милостыне нуждающимся. Праздник приходится на воскресенье, поэтому сегодня не стоит заниматься физическим трудом. Также запрещено ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, обижать и оскорблять.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно помолиться святому Юстину о благополучии в семье и крепком здоровье. День считается удачным для сбора земляники и клубники, а также для приготовления блюд из ягод. В этот день можно собирать и лекарственные травы.

Вечер 1 июня рекомендуется провести с любимым человеком — тогда союз будет счастливым.

Народные приметы на 1 июня 2026 года

Утром чистое и ясное небо — к хорошему урожаю ржи.

День ветреный — таким будет весь июнь.

Уже зацвела малина — к жаркому лету и поздней осени.

Дождь — ждите щедрого урожая льна.

В народе верили, что погода в День Святого Духа показывает, каким будет лето: если праздник теплый и солнечный, то последующие месяцы будут благоприятными для урожая.

