В течение двух недель в Киев с визитом могут прибыть спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Зеленский о визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News выразил надежду на приезд представителей Трампа в течение двух недель.

– Да, мы рассчитываем, что они приедут в Киев. Надеюсь, что они найдут возможность приехать сюда через две недели. По крайней мере, я получил такое сообщение от моей переговорной группы: они сказали мне, что имели контакты со Стивом и Джаредом, и те заявили, что готовы приехать в Украину и поговорить, если… сегодня это “если” означает Ближний Восток, — сказал он.

Зеленский подчеркнул необходимость прибытия американской переговорной делегации в Украину.

– Они здесь еще никогда не были. Я считаю, что это важно не только для нас. Для них полезно понять, увидеть, встретиться с людьми, жизнь которых продолжается, но мы хотим остановить эту войну. Это должно остановить Россию. Они несколько раз находились в Москве. Я уже говорил раньше, что если они хотят поехать в этот раз в Москву, то должны приехать в Киев, а потом ехать в Москву. Думаю, это будет полезно, – добавил Зеленский.

К слову, сегодня, 31 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что дипломатический путь к завершению войны необходимо найти до начала следующей зимы.

