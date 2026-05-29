Штормовое предупреждение: в каких областях Украины ожидаются сильный ветер и грозы
- Синоптики в Украине объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов.
- Причиной послужили холодные воздушные массы с севера Европы, которые принесут дожди, грозы и сильный ветер.
- Погодные условия останутся неустойчивыми с повышенной влажностью и порывами ветра в отдельных областях.
Для многих украинских школьников 29 мая стало днем последнего звонка и завершения учебного года. Правда, в части школ обучение будет продолжаться еще и в июне из-за изменений в образовательном процессе.
Впрочем, праздничное настроение в этот день несколько портит погода, ведь синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ряде областей и объявили о штормовом предупреждении.
Почему синоптики в Украине объявили штормовое предупреждение и чего ждать от погоды, читайте в нашем материале.
В Украине объявили штормовое предупреждение
По данным метеорологов УкрГМЦ, 29 мая в Украине будет царить холодная и влажная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Поэтому в стране ожидаются дожди, сильный ветер и грозы.
Также объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили, что днем 29 мая в ряде регионов ожидаются опасные погодные явления. В частности, в западных областях, кроме Закарпатья, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.
Кроме того, в южных областях возможны грозы. Поэтому в Украине объявили штормовое предупреждение I уровня опасности — желтый.
Синоптики предостерегают, что подобные погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.
Какая будет погода в Украине 29 мая
В целом, по стране ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, однако уже днем в большинстве регионов, кроме западной части Украины, пройдут кратковременные дожди.
На юге страны местами прогремят грозы. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а на Правобережье возможны сильные порывы.
Температура воздуха ночью будет +4…+10°C, днем воздух прогреется до +13…+18°C.
Погода в Киеве и области
В Киеве и территории области 29 мая также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.
Температура по области ночью будет +4…+9°C, днем +13…+18°C. В столице ночью прогнозируют +7…+9°C, а днем +14…+16°C.
Почему погода остается прохладной
Синоптики объясняют, что причиной неустойчивой и прохладной погоды есть поле пониженного атмосферного давления и поступление холодного воздуха из северной Европы. Именно поэтому в конце мая во многих областях Украины температура остается ниже обычного в этот период.