Для многих украинских школьников 29 мая стало днем ​​последнего звонка и завершения учебного года. Правда, в части школ обучение будет продолжаться еще и в июне из-за изменений в образовательном процессе.

Впрочем, праздничное настроение в этот день несколько портит погода, ведь синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в ряде областей и объявили о штормовом предупреждении.

Почему синоптики в Украине объявили штормовое предупреждение и чего ждать от погоды, читайте в нашем материале.

В Украине объявили штормовое предупреждение

По данным метеорологов УкрГМЦ, 29 мая в Украине будет царить холодная и влажная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Поэтому в стране ожидаются дожди, сильный ветер и грозы.

Также объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили, что днем ​​29 мая в ряде регионов ожидаются опасные погодные явления. В частности, в западных областях, кроме Закарпатья, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Кроме того, в южных областях возможны грозы. Поэтому в Украине объявили штормовое предупреждение I уровня опасности — желтый.

Синоптики предостерегают, что подобные погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Какая будет погода в Украине 29 мая

В целом, по стране ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные часы существенных осадков не прогнозируется, однако уже днем ​​в большинстве регионов, кроме западной части Украины, пройдут кратковременные дожди.

На юге страны местами прогремят грозы. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а на Правобережье возможны сильные порывы.

Температура воздуха ночью будет +4…+10°C, днем ​​воздух прогреется до +13…+18°C.

Погода в Киеве и области

В Киеве и территории области 29 мая также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем ​​возможны кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Температура по области ночью будет +4…+9°C, днем ​​+13…+18°C. В столице ночью прогнозируют +7…+9°C, а днем ​​+14…+16°C.

Почему погода остается прохладной

Синоптики объясняют, что причиной неустойчивой и прохладной погоды есть поле пониженного атмосферного давления и поступление холодного воздуха из северной Европы. Именно поэтому в конце мая во многих областях Украины температура остается ниже обычного в этот период.

