На этой неделе в Москве ждут визит специального представителя президента США Стива Уиткоффа. Он посетит Россию уже в четвертый раз с начала второго срока президентства Трампа.

Об этом сообщили российские государственные СМИ, в частности BBC Русская служба, ссылаясь на помощника Путина Юрия Ушакова.

Уиткофф посетит Москву

Никаких деталей относительно поездки спецпредставителя Трампа в Россию не было озвучено.

Сейчас смотрят

Официально Вашингтон этот визит еще не подтвердил. Сам Уиткофф тоже ничего не комментировал.

Стоит заметить, что накануне The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что после серии консультаций в Лондоне Уиткофф может посетить Россию.

CNN со ссылкой на источник также сообщала, что администрация Дональда Трампа готовит новую встречу спецпредставителя Стива Уиткоффа с российскими представителями. Во время этого визита он должен убедить Москву согласиться на условия прекращения войны, предложенные США.

По данным источника, в рамках пакета американских предложений по прекращению войны против Украины администрация Трампа готова признать фактический контроль России над Крымом.

Источник : BBC Русская служба

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.