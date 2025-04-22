Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня с момента инаугурации

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его вступления в должность в январе 2025 года.

Об этом говорится в опросе Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа падает

Так, на сегодня около 42% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента. Три недели назад рейтинг одобрения был 43%, а в первые часы после его инаугурации 20 января — 47%.

Сейчас смотрят

Но несмотря на падение, рейтинг Трампа все еще выше, чем в течение большей части президентства его предшественника-демократа Джозефа Байдена.

В то же время снижение рейтинга свидетельствует о том, что многие американцы недовольны шагами Дональда Трампа по наказанию университетов. 57%, среди которых треть — республиканцы, считают ненормальным для президента США прекращать финансирование вузов, если он не согласен с тем, как ими управляют.

Дональд Трамп, который утверждал, что университеты не способны бороться с антисемитизмом в студгородке, заморозил огромные суммы федерального финансирования для американских университетов, в том числе более $2 млрд только для Гарварда.

Около 83% из 4 306 респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет. Чиновников администрации Трампа могут привлечь к уголовной ответственности за неуважение к суду и за нарушение приказа федерального судьи о прекращении депортации предполагаемых членов венесуэльской банды, которые не имели никаких шансов обжаловать свою высылку.

66% опрошенных считают, что президент не должен контролировать ведущие культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. В прошлом месяце Трамп приказал Смитсоновскому институту, огромному музейному и исследовательскому комплексу, который является главным выставочным пространством истории и культуры США, убрать “неподобающую идеологию”.

Тех, кто не одобряет деятельность Трампа по ряду вопросов (инфляция, иммиграция, налоги или верховенство права) больше, чем тех, кто одобряет.

Опрос Reuters/Ipsos показал, по иммиграции работу Трампа поддерживают 45%, а не одобрили 46%. Кроме того, около 59% респондентов, в том числе и треть республиканцев, заявили, что Америка теряет авторитет на мировой арене.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.