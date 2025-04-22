Угроза со стороны России для Европы растет — разведка Нидерландов

Нидерланды все чаще становятся объектом гибридных атак со стороны РФ, целью которых является дестабилизация общества и его ослабление.

Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) за 2024 год.

Россия активизировала кибератаки против Нидерландов

Согласно обнародованным данным, представители MIVD зафиксировали активность России в пределах страны.

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В частности, в 2024 году одна из российских хакерских групп осуществила кибердиверсию, нацеленную на цифровую операционную систему государственной институции Нидерландов.

Кроме того, была попытка кибератаки против критически важной инфраструктуры.

По версии MIVD, эти действия могли быть частью подготовки к диверсии, однако российским программистам не удалось получить доступ к системе.

Зафиксированы атаки на сайты политических партий и транспортных компаний, работающих в сфере общественного транспорта.

За последние годы MIVD неоднократно сообщала об активности РФ в Северном море, которая свидетельствует о шпионаже и потенциальной подготовке к подрывной деятельности.

Растет угроза со стороны РФ для Европы

— Российская угроза для Европы не уменьшается, а растет. И это даже после возможного окончания войны с Украиной, — заявил глава MIVD Петер Рисинк.

Он также подчеркнул, что Россия сейчас имеет более высокие темпы наращивания военного потенциала по сравнению с НАТО. Это связано с тем, что РФ функционирует в условиях военной экономики.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что результаты этого отчета указывают на то, что страна находится в “серой зоне” между состояниями мира и войны.

По его словам, Нидерланды теперь должны защищать себя от кибератак, шпионажа и попыток диверсий.

— Мы должны быстро укреплять наш военный потенциал. Это касается как Нидерландов, так и других европейских стран-членов НАТО. Для того, чтобы предотвратить уязвимость в отношении России, — подчеркнул министр.

Российская сторона пока никак не отреагировала на эти заявления.

Ранее Брекельманс прогнозировал, что Россия может начать масштабное перемещение военных сил уже через год после возможного установления перемирия в Украине.

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