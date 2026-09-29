Россия ограничила использование воздушного пространства над полигоном Капустин Яр в Астраханской области. Ограничения действуют с 28 сентября по 3 октября ежедневно с 09:00 до 19:00 по киевскому времени. Соответствующие данные опубликованы в авиационных сообщениях NOTAM.

Подобные ограничения обычно вводятся во время ракетных испытаний и других работ на полигоне.

Название Капустин Яр в последние годы стало хорошо известно в Украине из-за российских ракетных ударов. Именно с этого полигона осуществляются пуски баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Сейчас смотрят

Где находится полигон Капустин Яр и что о нем известно, читайте в материале Фактов ICTV.

Полигон Капустин Яр: где находится

Полигон Капустин Яр расположен в Астраханской области России, в степной местности недалеко от Волги. Ближайший к нему населенный пункт — закрытый город Знаменск, который и обслуживает военный объект.

Если посмотреть, где находится Капустин Яр на карте, то он расположен на юго-востоке европейской части России.

Капустин Яр: расстояние до Украины

От Киева до района полигона по прямой примерно 1 100 км.

Название полигон получил от села Капустин Яр, которое расположено рядом. Само село существовало задолго до появления военного объекта, а полигон начали создавать уже в советский период.

Полигон Капустин Яр: расположение

Рядом с полигоном расположен Знаменск. Это закрытый город Астраханской области. Он возник как военное поселение для людей, связанных с работой Капустиного Яра.

Знаменск имеет статус закрытого административно-территориального образования. Его история непосредственно связана с ракетным полигоном. Здесь жили военнослужащие, специалисты и работники, которые обеспечивали его работу. Это большой испытательный комплекс с прилегающей инфраструктурой и городом.

Когда появился полигон Капустин Яр

Полигон начали использовать в 1946 году. Его создали для испытаний ракетного оружия.

Первые пуски состоялись уже в 1947 году. Тогда на Капустином Яру испытывали немецкие баллистические ракеты A-4, известные также как V-2. Позже здесь начали испытывать советские ракетные комплексы.

В разные годы полигон использовали для испытаний баллистических и крылатых ракет, систем противовоздушной обороны и другой военной техники.

Капустин Яр выполнял и космическую функцию. В 1960-х годах отсюда осуществлялись запуски ракет-носителей со спутниками. На территории полигона в советский период также проводились ядерные испытания.

Капустин Яр на протяжении десятилетий оставался одним из главных советских, а после распада СССР — уже российских объектов для испытаний ракетной техники.

Сегодня Капустин Яр чаще всего упоминают именно в связи с российской баллистической ракетой средней дальности Орешник.

Когда Россия запускала Орешник по Украине

Первое известное боевое применение Орешника состоялось 21 ноября 2024 года. Тогда Россия нанесла удар по Днепру.

Следующий запуск, который связывают с Капустиным Яром, состоялся 8 января 2026 года. Тогда ракета была направлена в сторону Львовской области. О вероятных пусках именно с Капустиного Яра сообщали Воздушные силы.

Еще один удар Орешником Россия нанесла по Украине 24 мая 2026 года. Во время массированной атаки одна из двух ракет этого типа попала в Киевской области, в районе Белой Церкви, а вторая упала на временно оккупированной территории Донецкой области. Это стало третьим известным применением Орешника против Украины после ударов по Днепру и Львовской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.