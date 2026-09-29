Россия планирует существенно нарастить финансирование обороны в 2027 году – военные расходы могут достичь 17,1 трлн рублей, свидетельствуют правительственные бюджетные документы.

Военные расходы РФ вырастут на 27%

Как сообщает Reuters, в 2027 году Россия планирует направить на оборону 17,1 трлн рублей, или около $202,6 млрд. Это примерно на 27% больше, чем предполагалось предыдущим бюджетным планом.

По данным издания, такой уровень военных расходов станет самым высоким для РФ с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.

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В целом в ближайшие три года российские власти планируют потратить на оборонные нужды около 50 трлн рублей.

Точный объем военных расходов РФ в 2026 году остается засекреченным. Ранее в бюджете на оборону в текущем году закладывали 12,1 трлн рублей.

В то же время, на фоне роста расходов правительство РФ также ухудшило прогноз бюджетного дефицита на 2026 год. Теперь ожидается, что он составит 3,2% ВВП вместо прогнозируемых ранее 1,6%.

Общие государственные расходы должны вырасти на 13,2% – до 48,6 трлн рублей.

Для финансирования дефицита российские власти планируют увеличить чистые заимствования в 2026 году до 5 трлн рублей, а также использовать 459 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

В то же время, прогноз доходов от нефти и газа снизили с 8,9 трлн до 7,6 трлн рублей.

В 2027 году государственный долг России может возрасти до 21,7% ВВП по сравнению с 19,9% годом ранее.

Объем заимствований планируют увеличить примерно на 43% – до 7,7 трлн рублей.

Кроме того, для наполнения бюджета российские власти готовят повышение налогов в 2027 году. В частности, ожидается, что введение нового налога на сверхприбыли металлургических и горнодобывающих компаний, по расчетам правительства, должно приносить около 200 млрд рублей ежегодно.

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