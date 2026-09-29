РФ резко увеличит расходы на оборону в 2027 году, они станут рекордными — Reuters
- Россия планирует в 2027 году направить на оборону 17,1 трлн рублей или около $202,6 млрд.
- В то же время Reuters сообщает, на сколько это больше предыдущего бюджетного плана.
- Одновременно российское правительство ухудшило прогноз дефицита бюджета на 2026 год.
Россия планирует существенно нарастить финансирование обороны в 2027 году – военные расходы могут достичь 17,1 трлн рублей, свидетельствуют правительственные бюджетные документы.
Военные расходы РФ вырастут на 27%
Как сообщает Reuters, в 2027 году Россия планирует направить на оборону 17,1 трлн рублей, или около $202,6 млрд. Это примерно на 27% больше, чем предполагалось предыдущим бюджетным планом.
По данным издания, такой уровень военных расходов станет самым высоким для РФ с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.
В целом в ближайшие три года российские власти планируют потратить на оборонные нужды около 50 трлн рублей.
Точный объем военных расходов РФ в 2026 году остается засекреченным. Ранее в бюджете на оборону в текущем году закладывали 12,1 трлн рублей.
В то же время, на фоне роста расходов правительство РФ также ухудшило прогноз бюджетного дефицита на 2026 год. Теперь ожидается, что он составит 3,2% ВВП вместо прогнозируемых ранее 1,6%.
Общие государственные расходы должны вырасти на 13,2% – до 48,6 трлн рублей.
Для финансирования дефицита российские власти планируют увеличить чистые заимствования в 2026 году до 5 трлн рублей, а также использовать 459 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.
В то же время, прогноз доходов от нефти и газа снизили с 8,9 трлн до 7,6 трлн рублей.
В 2027 году государственный долг России может возрасти до 21,7% ВВП по сравнению с 19,9% годом ранее.
Объем заимствований планируют увеличить примерно на 43% – до 7,7 трлн рублей.
Кроме того, для наполнения бюджета российские власти готовят повышение налогов в 2027 году. В частности, ожидается, что введение нового налога на сверхприбыли металлургических и горнодобывающих компаний, по расчетам правительства, должно приносить около 200 млрд рублей ежегодно.