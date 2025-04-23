Не будут нулевыми: Трамп анонсировал снижение пошлин для Китая
Президент США Дональд Трамп допустил существенное снижение тарифов на товары из Китая, однако подчеркнул, что они “не будут нулевыми”.
Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме во вторник.
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— 145% — это очень высокий показатель, и он не будет таким высоким. Он не будет даже близко таким высоким. Он существенно снизится. Но это не будет ноль, — подчеркнул Трамп.
Трамп и раньше говорил, что у него хорошие отношения с Си Цзиньпином, и ожидал, что лидер Китая выйдет на контакт, приказав своей команде не делать первого шага.
На этот раз президент США вновь выразил надежду, что Си сядет за стол переговоров, и пообещал “быть очень вежливым”, когда его спросили, собирается ли он играть жестко с Китаем, чтобы заключить сделку.
— Нет, нет, мы будем очень вежливыми. Они будут очень вежливыми, и мы увидим, что произойдет. Но в конечном итоге они должны заключить соглашение, потому что в противном случае они не смогут вести дела в Соединенных Штатах, а мы хотим, чтобы они были вовлечены, — подытожил Трамп.
По его мнению, обе страны будут работать вместе очень счастливо.
Китай с 12 апреля повысил пошлины на импорт товаров из США с 84% до 125% в ответ на действия президента Дональда Трампа, который 9 апреля заявил о росте таможенной ставки на китайский импорт до 125%.