Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 27 августа 2026 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте 189 боевых столкновений. Российский враг совершил 60 авиаударов с применением 197 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 7192 дрона-камикадзе и совершил 2340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 27 августа 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ, ISW
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