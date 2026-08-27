За прошедшие сутки на фронте 189 боевых столкновений. Российский враг совершил 60 авиаударов с применением 197 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 7192 дрона-камикадзе и совершил 2340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 27 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 646-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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