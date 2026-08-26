В Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 1,7 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Землетрясение на Закарпатье 26 августа

Как отмечается, подземные толчки зафиксировали в Раховском районе 26 августа 2026 в 18:44:53 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 километров (координаты источника: 48,09 с. ш., 24,36 в. д.).

По действующей классификации, этот сейсмический случай относится к неощутимым, поэтому местные жители значительных колебаний не почувствовали.

Как сообщал Главный центр специального контроля, утром 26 июля во Львовской области зафиксировали землетрясение.

Вскоре стало известно, что подземные толчки на глубине 4 км магнитудой 2,8 по шкале Рихтера зафиксировали на территории Пустомытовской городской общины Львовского района.

Землетрясения остаются самыми опасными и разрушительными природными катастрофами на планете. По данным ЮНЕСКО, именно эти подземные толчки занимают первое место среди всех стихийных бедствий как по объемам причиненного экономического ущерба, так и по количеству человеческих жертв по всему миру.

Ученые определяют землетрясение как внезапные колебания и смещения земной коры, возникающие в результате высвобождения накопленной энергии в недрах планеты. Основными причинами этих явлений являются движение тектонических плит, вулканическая деятельность или внутренние разломы.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что такое землетрясение, какие причины его возникновения, характеристики и шкала Рихтера.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.