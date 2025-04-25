Зеленский: РФ, КНР, КНДР и Иран объединились против США, Украина — точка противостояния

Президент Владимир Зеленский утверждает, что Россия, Иран, КНДР и Китай образовали коалицию, направленную против Соединенных Штатов Америки.

Коалиция Ирана, КНДР, КНР и России против США

— Итак, теперь вы можете видеть эту коалицию, и она существует, и они этого не скрывают. Абсолютно нет. Иран полностью с ними. Иран готов к уничтожению Соединенных Штатов. Северная Корея — они полностью с ними. Все они говорят, что воюют против Соединенных Штатов на территории Украины, — отметил Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Президент добавил, что таким образом эти страны маскируют собственную военную несостоятельность, поскольку им не удалось уничтожить Украину.

Участие Китая в войне РФ против Украины

Относительно участия КНР, Зеленский привел конкретные примеры. По его словам, у Украины есть подтверждение, что китайские технические специалисты работают на предприятиях в России и изготавливают дроны, которые используются для атак на украинцев.

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Он также упомянул о фактах присутствия граждан Китая в российской армии.

— Если руководство Китая не знает об этом, например, и граждане Китая, технические работники, работают в России и производят дроны, и эти дроны убивают нас, украинцев. Если китайское руководство не знает, что граждане Китая, и мы взяли некоторых из них в плен, они воюют со своим оружием, они убивают нас, то скажите мне, это своего рода оправдание ситуации?, — подчеркнул президент.

По его словам, в такой ситуации можно справедливо утверждать, что Китай поддерживает Россию.

— Возможно, руководство не знает, но это не значит, что вы не должны на это реагировать. Вы должны на это реагировать, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что в этой ситуации важно понимать, что такой союз вокруг России делает Украину ключевой точкой противостояния, своего рода индикатором глобального противостояния ценностей.

— И именно поэтому вся эта ситуация, в любом случае, определенным образом привлекает вас к ситуации, когда на вершине стоит этот союз с Россией. А Украина как краеугольный камень, как показатель, — пояснил он.

Напомним, 8 апреля Зеленский сообщил о задержании в Донецкой области двух граждан Китая, которые были взяты в плен во время боев на стороне армии России.

По словам президента, украинская сторона имеет документы, подтверждающие их личность. Зеленский высказал предположение, что количество китайских граждан, воюющих на стороне РФ, может быть значительно больше двух задержанных.

Эти факты расследуются Службой безопасности Украины, украинской разведкой и Вооруженными силами.

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