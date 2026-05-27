Верховная Рада приняла расширение локализации на закупки гражданских товаров для нужд Сил обороны.

Согласно одобренному в целом законопроекту №11520 О публичных закупках, до 31 декабря 2032 года оборонные закупки гражданских товаров будут осуществляться с требованием локализации.

Локализации на закупки гражданских товаров для ВСУ

Новации по оборонным закупкам заработают через девять месяцев после опубликования закона. За это правительство должно доработать подзаконные акты и технические системы.

Сейчас смотрят

Теперь при закупках автобусов, легпрома, тралов или другой гражданской продукции, к которой применяется локализация в публичных закупках, будет действовать требование локализации и в оборонных закупках.

В список товаров, на которые распространяется требование локализации, добавлены бронежилеты, шлемы и механизированные средства разминирования.

Правительство по согласованию с комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получит право формировать дополнительный перечень товаров оборонного и двойного назначения, к которым будет применяться требование локализации.

Кроме того, законопроект №11520 О публичных закупках предусматривает усовершенствование процедур применения локализации. В частности:

вводится понятие производственной себестоимости, которая станет базой для расчета степени локализации. Это позволит противодействовать мошенникам, которые “надували” степень локализации, например, вследствие мнимых маркетинговых услуг.

повышается порог к закупкам с локализацией. Раньше он был 200 тыс. грн, теперь – 1 млн грн. То есть теперь товары до 1 млн. грн. можно будет закупать без требования локализации.

страной происхождения товара четко определяется место его производства, а не регистрация поставщика. Это ликвидация еще одной лазейки для мошенников.

Государственная аудиторская служба Украины получает полномочия проверки соблюдения локализации на всех этапах проведения публичной закупки, а также включения товара в Реестр локализации.

законодательно регулируется деятельность комиссии, которая будет рассматривать жалобы на нарушение требований локализации.

вводится ответственность поставщика и заказчика за нарушение требований локализации.

В 2026 году уровень локализации, требуемый при публичных закупках, составляет 30%. В 2027 году этот порог вырастет до 35%, а в 2028 году – до 40%.

2 июля 2025 года правительство приняло постановление № 782, которым в перечень из 103 товаров, на которые распространяется требование локализации во время публичных закупок, добавили еще 25 новых позиций. В частности, это продукция лёгкой промышленности, машиностроения и электротехника.

Всего требование локализации применяется к железнодорожному и городскому транспорту, коммунальной технике, энергетическому оборудованию, кабельно-проводниковой и электротехнической продукции, а также товарам легкой промышленности.

Источник: Верховная Рада, Дмитрий Кисилевский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.