Вопрос проведения местных выборов, в частности, выборов сельского, поселкового или городского головы, урегулирован Избирательным кодексом Украины. Именно в нем определяются избирательная система, порядок выдвижения кандидатов и требования к лицам, которые могут быть избраны.

Кто может стать мэром города и какие требования к кандидату читайте в нашем материале.

Кто может стать кандидатом на местных выборах

В статье 193 Избирательного кодекса Украины отмечено, кто имеет право стать мэром города по закону и закреплены базовые требования к кандидатам. Если лицо не отвечает этим требованиям, оно не может быть выдвинуто или избрано на должность городского, поселкового или сельского головы.

Выборы сельского, поселкового и городского головы проводятся в едином одномандатном избирательном округе, охватывающем всю территорию соответствующей общины.

В зависимости от количества избирателей применяется разная избирательная система:

в городах с количеством избирателей до 75 тыс. человек выборы проводятся по мажоритарной системе относительного большинства,

в городах из 75 тыс. и более – по мажоритарной системе абсолютного большинства.

Количество избирателей определяется по состоянию на первый день месяца, предшествующего началу избирательного процесса. В городах с районным разделением единый избирательный округ может делиться на территориальные округа, границы которых совпадают с границами районов в городе.

Кто имеет право стать мэром города согласно законодательству

В городах с количеством избирателей до 75 тыс. кандидат на должность городского, сельского или поселкового головы может одновременно баллотироваться и в соответствующий местный совет и/или областной совет. В городах из 75 тыс. и более избирателей одновременное выдвижение возможно только в соответствующий городской совет.

В Избирательном кодексе Украины прописано, кто может стать мэром города и на каких условиях.

Кто может быть избран мэром:

Гражданин Украины, имеющий право голоса в соответствии со статьей 70 Конституции Украины, может быть избран сельским, поселковым или городским головой.

Не может быть избран сельским, поселковым или городским головой гражданин Украины, имеющий судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, уголовного преступления против избирательных прав граждан, коррупционного уголовного преступления или уголовного преступления против основ национальной безопасности Украины, предусмотренного статьей 111-1 Уголовного кодекса Украины

Кто имеет право выдвигать кандидатов на должность городского головы

Право выдвижения кандидатов на должность сельского, поселкового или городского головы реализуется избирателями через местные организации политических партий или путем самовыдвижения:

Областная организация политической партии может выдвинуть не более одного кандидата на должность главы в пределах каждого территориального общества области.

Районная организация партии также может выдвинуть по одному кандидату в общинах своего района, однако не имеет права выдвижения, если соответствующая областная организация этой партии уже приняла решение о выдвижении кандидатов в этих общинах.

Городская организация политической партии может выдвинуть одного кандидата на должность городского головы и по одному кандидату в общинах, входящих в состав соответствующего города, но также не может выдвигать кандидатов, если это уже сделала областная организация этой партии.

Выдвижение кандидатов партиями происходит на конференциях или собраниях в порядке, определенном уставом политической партии. Если на таком собрании рассматривается несколько кандидатур в разные общины, решение по каждому лицу принимается отдельно.

Гражданин Украины, имеющий право голоса в соответствии со статьей 70 Конституции Украины, также может самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру путем подачи заявления в соответствующую территориальную избирательную комиссию вместе с документами, предусмотренными Избирательным кодексом Украины.

