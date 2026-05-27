Взрывы раздались в Одессе на фоне атаки дронов на город. Известно о по меньшей мере четырех пострадавших, поврежденных домах, магазине и отделениях Новой почты.

Об этом рассказал руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе 27 мая: что известно

Олег Кипер уточнил, что враг целенаправленно атаковал ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одессы.

Сейчас смотрят

– В результате атаки вражеского БпЛА по Одесскому району пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины в возрасте от 38 до 65 лет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, другие – в состоянии средней степени тяжести, – заявил он.

Также Кипер сообщил, что в Одесском районе в результате попадания вражеского БПЛА повреждены жилые дома, отделение Новой почты и продовольственный магазин. Загорелось несколько частных автомобилей.

По информации главы ОВА, экстренные и коммунальные службы ликвидируют последствия атаки.

– Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения, – подытожил Кипер.

Напомним, в ночь на 26 мая российские войска атаковали Одессу ракетами и ударными беспилотниками.

Фото: Олег Кипер

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.