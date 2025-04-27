Лидер ультраправых Франции Барделла готов заменить Ле Пен на выборах президента

Глава ультраправой французской партии Национальное объединение Жордан Барделла готов заменить лидера крайне правых Марин Ле Пен в президентской гонке 2027 года, если ее не допустят к выборам из-за приговора по делу о хищении средств.

Об этом Жордан Барделла сказал в интервью изданию Le Parisien.

Приговор для Марин Ле Пен

31 марта 2025 года французский суд признал политика Марин Ле Пен виновной в хищении средств Европарламента. Она получила четыре года заключения и пять лет не имеет права быть во французском парламенте. Учитывая приговор, Марин Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке 2027 года.

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Так, Жордан Барделла считает себя очевидным кандидатом в президенты, если Ле Пен не будет баллотироваться.

— Сейчас нам необходимо оставаться едиными и сплоченными. Нет никакой двусмысленности в том, что Марин Ле Пен является моим кандидатом, и если завтра ей не позволят баллотироваться, я могу вам сказать, что я буду ее кандидатом, — подчеркнул Барделла.

В то же время Национальное объединение будет принимать все возможные меры, чтобы доказать невиновность Марин Ле Пен и обжаловать ее приговор.

По словам Барделла, он получит должность премьер-министра, если Марин Ле Пен все же допустят к выборам и она станет президентом.

— Я работаю и готовлюсь. От потенциального премьер-министра, как и от кандидата в президенты, ожидают более-менее похожих качеств. Должности разные. Но способность объединять, слушать, понимать французов — это задачи, которые я поставил перед собой несколько месяцев назад, — отметил он.

Источник : Європейська правда

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