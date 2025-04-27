Лідер ультраправих Франції Барделла готовий замінити Ле Пен на виборах президента

Голова ультраправої французької партії Національне обʼєднання Жордан Барделла готовий замінити лідерку крайніх правих Марін Ле Пен у президентських перегонах 2027 року, якщо її не допустять до виборів через вирок у справі про розкрадання коштів.

Про це Жордан Барделла сказав в інтерв’ю виданню Le Parisien.

Вирок для Марін Ле Пен

31 березня 2025 року французький суд визнав політикиню Марін Ле Пен винною у розкраданні коштів Європарламенту. Вона отримала чотири роки ув’язнення та п’ять років не має права бути у французькому парламенті. З огляду на вирок, Марін Ле Пен не зможе брати участь у президентських перегонах 2027 року.

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Так, Жордан Барделла вважає себе очевидним кандидатом у президенти, якщо Ле Пен не балотуватиметься.

– Наразі нам необхідно залишатися єдиними і згуртованими. Немає жодної двозначності в тому, що Марін Ле Пен є моїм кандидатом, і якщо завтра їй не дозволять балотуватися, я можу вам сказати, що я буду її кандидатом, – наголосив Барделла.

Водночас Національне обʼєднання вживатиме усіх можливих заходів, щоби довести невинуватість Марін Ле Пен та оскаржити її вирок.

За словами Барделла, він отримає посаду прем’єр-міністра, якщо Марін Ле Пен все ж допустять до виборів і вона стане президенткою.

– Я працюю і готуюся. Від потенційного прем’єр-міністра, як і від кандидата в президенти, очікують більш-менш схожих якостей. Посади різні. Але здатність об’єднувати, слухати, розуміти французів – це завдання, які я поставив перед собою кілька місяців тому, – зауважив він.

Джерело : Європейська правда

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