Завод Кремний в Брянске атаковали дроны – ЦПД

28 апреля в российском Брянске был атакован завод Кремний-Эл.

Атака на завод Кремний-Эл в Брянске 28 апреля: что известно

Атаку на завод Кремний-Эл в Брянске 28 апреля подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Между тем губернатор региона Александр Богомаз об ударе по заводу Кремний-Эл в Брянске пока предпочитает молчать.

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Глава Брянской области упомянул лишь о разрушении “гражданских объектов и инфраструктуры” во время “мощнейшей” дроновой атаки.

О “нанесенном ущербе” Богомаз пообещал сообщить после обследования территории.

По данным Минобороны РФ, российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила в Брянской области 102 беспилотника.

Еще девять БпЛА якобы приземлили над временно оккупированным Крымом, два – над Курской и по одному – над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Что известно о заводе Кремний-Эл в Брянске

На заводе Кремний-Эл в Брянске производится микроэлектроника для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов Панцирь, ракет Искандер, а также для радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и дронов.

Этот завод подвергается атакам не впервые.

Ранее из-за атак на заводе Кремний-Эл уже приходилось приостанавливать работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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