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Ирина Гамалий, редактор сайта

Джулию Дэвис назначили временно поверенным в делах США в Украине — Госдеп

Джулія Девіс

Временно поверенным в делах США в Украине стала посол Джулия Дэвис. Она возглавит американское посольство в Киеве с понедельника, 5 мая 2025 года, сменив на этом посту Бриджит Бринк.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Джулия Дэвис — временно поверенная в делах США в Украине

— Посольство США в Киеве имеет честь сообщить, что посол Джулия Дэвис приступит к исполнению обязанностей временной поверенной в делах США в Украине с понедельника, 5 мая 2025 года, — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что от имени президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, Дэвис будет координировать взаимодействие правительства США с украинским правительством и гражданским обществом.

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Джулия Дэвис сосредоточится на укреплении двустороннего сотрудничества, содействии прекращению войны и уменьшению человеческих жертв.

Как подчеркивается в заявлении, миссия новой уполномоченной — сделать Америку и Украину более безопасными, сильными и успешными странами.

У посола Дэвис — более трех десятилетий дипломатического опыта. До назначения в Украину она занимала должность посла США на Кипре, а также исполняла обязанности специального представителя по делам Беларуси.

Она также работала на высоких позициях в Государственном департаменте, в частности как заместитель госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также как заместитель постоянного представителя США при НАТО.

Джулия Дэвис назвала для себя честью служить временным поверенным в делах США в Украине до момента официального назначения нового посла.

Ранее стало известно, что посол США в Украине Бриджит Бринк завершает свою каденцию. По информации из информированных источников, причиной ее отставки стали политические разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа.

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Фото: Джулия Девис

Госсдеп США, Дипломаты, США
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