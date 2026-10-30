Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приостановила пополнение и вывод средств после масштабной хакерской атаки. Ущерб от инцидента компания оценивает примерно в $6,3 млрд.

Об этом Binance сообщила 30 октября в официальном заявлении.

Хакерская атака на Binance: что известно

По данным компании, злоумышленники смогли проводить несанкционированные транзакции. В настоящее время Binance сотрудничает со правоохранителями и специалистами по анализу блокчейна, чтобы отследить похищенные активы.

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Около $3 млрд из средств, связанных с атакой, уже удалось заморозить. Биржа также заверила, что возьмет на себя покрытие всех убытков, а активы пользователей находятся в безопасности.

Сообщается, что злоумышленники могли воспользоваться скомпрометированным ноутбуком одного из инженеров DevOps. Это позволило получить доступ к служебному контейнеру и инициировать несанкционированные операции по выводу средств.

В то же время Binance заявила, что не выявила признаков утечки частных ключей криптовалютных кошельков.

Блокчейн-аналитическая компания TRM Labs оценивает объем выведенных активов примерно в $6,36 млрд. Денежные средства вывели из кошельков Binance в десяти блокчейн-сетях.

Причастность КНДР

В TRM Labs считают, что за атакой стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor. Если эти подозрения подтвердятся, то инцидент станет величайшей кражей криптовалюты в истории отрасли. Для сравнения, во время взлома биржи Bybit в феврале 2025 года злоумышленники похитили цифровые активы почти на $1,5 млрд.

Новости об изломе Binance повлекли за собой падение стоимости биткоина. Самая большая криптовалюта опустилась ниже $77 тыс. впервые более чем за месяц, однако впоследствии частично отыграла потери.

Соучредитель Binance Чанпен Чжао также отреагировал на инцидент в соцсети X. Он заявил, что пользовательские средства находятся в безопасности и поблагодарил компании Tether и Circle за оперативную заморозку связанных с атакой активов.

Соучредительница биржи И Хе сообщила, что компания рассчитывает возобновить вывод средств в течение 48 часов.

Источник : Bloomberg, Reuters

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