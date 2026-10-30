Из Binance $6,3 млрд могли украсть северокорейские хакеры: что известно
- Binance оценивает последствия кибератаки в $6,3 млрд.
- Около $3 млрд активов удалось заморозить.
- TRM Labs связывает атаку с хакерской группировкой Северной Кореи TraderTraitor.
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance приостановила пополнение и вывод средств после масштабной хакерской атаки. Ущерб от инцидента компания оценивает примерно в $6,3 млрд.
Об этом Binance сообщила 30 октября в официальном заявлении.
Хакерская атака на Binance: что известно
По данным компании, злоумышленники смогли проводить несанкционированные транзакции. В настоящее время Binance сотрудничает со правоохранителями и специалистами по анализу блокчейна, чтобы отследить похищенные активы.
Около $3 млрд из средств, связанных с атакой, уже удалось заморозить. Биржа также заверила, что возьмет на себя покрытие всех убытков, а активы пользователей находятся в безопасности.
Сообщается, что злоумышленники могли воспользоваться скомпрометированным ноутбуком одного из инженеров DevOps. Это позволило получить доступ к служебному контейнеру и инициировать несанкционированные операции по выводу средств.
В то же время Binance заявила, что не выявила признаков утечки частных ключей криптовалютных кошельков.
Блокчейн-аналитическая компания TRM Labs оценивает объем выведенных активов примерно в $6,36 млрд. Денежные средства вывели из кошельков Binance в десяти блокчейн-сетях.
Причастность КНДР
В TRM Labs считают, что за атакой стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor. Если эти подозрения подтвердятся, то инцидент станет величайшей кражей криптовалюты в истории отрасли. Для сравнения, во время взлома биржи Bybit в феврале 2025 года злоумышленники похитили цифровые активы почти на $1,5 млрд.
Новости об изломе Binance повлекли за собой падение стоимости биткоина. Самая большая криптовалюта опустилась ниже $77 тыс. впервые более чем за месяц, однако впоследствии частично отыграла потери.
Соучредитель Binance Чанпен Чжао также отреагировал на инцидент в соцсети X. Он заявил, что пользовательские средства находятся в безопасности и поблагодарил компании Tether и Circle за оперативную заморозку связанных с атакой активов.
Соучредительница биржи И Хе сообщила, что компания рассчитывает возобновить вывод средств в течение 48 часов.