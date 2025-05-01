Вэнс анонсировал шаги по сближению позиций Украины и РФ в ближайшие 100 дней

Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время сосредоточиться на внешнеполитических вопросах, в частности на попытках остановить войну, которую развязала Россия против Украины.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

США анонсировали сближение позиций Украины и РФ

Вэнс рассказал, что первый важный шаг уже был сделан, и стороны выдвинули свои предложения по миру.

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— Украинцы сказали: Вот чего мы хотим. Россияне сказали: Вот чего мы хотим. И теперь задача дипломатии — попытаться сблизить эти две стороны. Потому что между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы, — очень большая пропасть, — сказал он.

Джей Ди Вэнс также отметил, что даже те европейские партнеры, которые ранее не соглашались с Трампом, признают его успех в том, что удалось запустить диалог. До этого, по его словам, стороны вообще не общались — только воевали.

Вэнс сказал, что следующая задача команды Трампа заключается в том, чтобы в течение 100 дней максимально приблизить позиции сторон. Он подчеркнул: администрация будет очень упорно работать, чтобы попытаться сблизить эти стороны.

Ранее вице-президент США сообщал, что переговоры о прекращении огня между Украиной и РФ в самом разгаре. Хотя стороны выдвигают разные условия по мирному соглашению, обе говорят о необходимости прекращения боевых действий.

Источник : Fox News

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