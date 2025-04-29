Переговори про припинення вогню між Росією та Україною у самому розпалі – Венс

Переговори про припинення вогню між РФ і Україною зараз у самому розпалі.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю онлайн-шоу Чарлі Кірка.

Переговори про мир між Росією та Україною

Венс розповів, що обидві сторони мають різні вимоги щодо умов мирної угоди. Однак як Україна, так і Росія говорять про необхідність припинення бойових дій, що, за його словами, є найбільшим проривом.

Зараз дивляться

– Очевидно, я не хочу робити передчасних висновків щодо переговорів, оскільки вони зараз, як ви знаєте, у самому розпалі, – сказав Венс, додавши, що вимоги кожної сторони різні, і завдання дипломатії – спробувати зблизити ці позиції.

Водночас він зазначив, що не може бути повністю впевненим у результаті, але зараз є більше причин для оптимізму, ніж раніше.

– Сьогодні я почуваюся більш оптимістично, ніж два тижні тому. І два тижні тому я був більш оптимістичним, ніж два місяці тому. Тож ми просуваємося вперед, процес рухається. Нам просто потрібно продовжувати – іноді застосовувати тиск, іноді бути більш дружніми, іноді пропонувати винагороди, іноді – покарання, – додав віцепрезидент США.

Крім того, в інтерв’ю Джей Ді Венс застеріг, що якщо війна триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей, і це може призвести до ядерної війни.

Він вважає, що нібито Україна не зможе перемогти у війні, якщо вона триватиме ще кілька років. За його словами, ідея про падіння Росії та повернення всіх окупованих територій – нереалістична.

Венс наголосив, що війна має завершитися, і це є метою адміністрації Трампа, яка активно працює над цим.

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