Военного решения нет: Марко Рубио о войне России против Украины

Российско-украинская война не имеет военного решения, поскольку ни одна из сторон не может достичь своих целей. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

— Это война, не имеющая военного решения: по сути, Путин не может захватить всю Украину, а Украина не может отбросить россиян туда, где они были в 2014 году, — сказал Рубио.

Он отметил, что вопрос здесь состоит в том, кто является единственным лидером в мире, который может общаться с обеими сторонами и привести их к соглашению. Госсекретарь США выразил надежду, что таким лидером является президент Трамп.

Знают обе позиции

Марко Рубио подчеркнул, что США знают позицию Украины и позицию России и Путина. Они стали ближе, но все еще далеки друг от друга. По мнению госсекретаря США, понадобится настоящий прорыв, чтобы мирное соглашение стало возможным.

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— Иначе, я думаю, что президенту (Трампу – Ред.) придется принять решение о том, сколько еще времени мы собираемся посвятить этому — сказал он.

Не только война в Украине

Также госсекретарь считает, что кроме войны в Украине в мире есть еще важные вопросы.

— Не то чтобы война в Украине не важна, но я бы сказал, что происходящее с Китаем важнее в долгосрочной перспективе для будущего мира, — отметил госсекретарь США.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что между позициями представителей власти Российской Федерации и Украины есть очень большая пропасть.

Источник : Fox News

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