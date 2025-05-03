Прервал важный визит в США: Вучича госпитализировали в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич внезапно заболел во время официального визита в Соединенные Штаты Америки. Из-за плохого самочувствия он обратился к врачам, а после обследования решил немедленно возвращаться в Белград.

Об этом сообщает РТС.

Вучича госпитализировали после прибытия из США

Из-за болезни президент Сербии не смог присутствовать на мероприятиях, ради которых он приехал в США. Он также должен был встретиться с несколькими высокопоставленными должностными лицами Республиканской партии.

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Президент Сербии после возвращения из США был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде, где его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и врач Драган Динчич.

Кардиолог и руководитель Управления военного здравоохранения, доктор Драган Динчич сообщил, что состояние здоровья Александара Вучича стабильное и удовлетворительное.

Он добавил, что Вучич не сможет вернуться к привычной деятельности в ближайшие дни. Динчич также рассказал, что в прошлом президент трижды имел проблемы с высоким кровяным давлением.

— Я не могу обсуждать подробности, но во время пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая длилась недолго, всего несколько секунд, по его словам, что не полностью согласуется со словами присутствующих в комнате, которые утверждают, что боль длилась несколько дольше, — сказал Динчич.

Сообщается, что Вучичу стало плохо в середине дня, когда он находился в комнате вместе с министром финансов Синишей Мали и советницей по связям со СМИ Сузаной Васильевич. До этого он уже провел встречи с несколькими американскими конгрессменами и сербскими предпринимателями.

В четверг, он успел встретиться с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Президент Сербии намерен приехать в Москву

Александар Вучич вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо должен был посетить Москву для участия в параде 9 мая на Красной площади.

Президент Сербии не отказался от этих намерений даже после того, как европейские чиновники сообщили, что это противоречит требованиям ЕС и может повредить стремлению Сербии стать членом Евросоюза. Также такой визит будет восприниматься как знак поддержки Путина и войны России против Украины.

Кроме того, он заявлял, что впервые Сербия участвует в “совместной” организации парада ко Дню победы.

Источник: РТС, РТС

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