Атака хуситов: возле аэропорта Бен-Гурион в Израиле упала баллистическая ракета

Баллистическая ракета, выпущенная с территории Йемена, утром в воскресенье упала в районе международного аэропорта Бен-Гурион, что в Тель-Авиве.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Ракетная атака на аэропорт Бен-Гурион

Ракета упала в роще, прилегающую к подъездной дороге, в пределах периметра аэропорта. Аэропорт Бен-Гурион был закрыт около часа после запуска баллистической ракеты из Йемена.

— Аэропорт Бен-Гурион открыт для работы. Взлеты и посадки вернулись к нормальному режиму, — говорится в заявлении Управления аэропортов Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем коротком заявлении после ракетного обстрела хуситами аэропорта Бен-Гуриона сказал: Кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему семикратный удар.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport. The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025

Последствия атаки на аэропорт Бен-Гурион

По данным израильской национальной службы экстренной медицинской помощи МАДА, в результате ракетной атаки по аэропорту Бен-Гурион, шесть человек получили телесные повреждения. Среди них — мужчина в возрасте 50 лет в состоянии средней тяжести с травмами конечностей и две женщины в возрасте 54 и 38 лет в нормальном состоянии, которые пострадали от ударной волны.

64-летний мужчина получил легкие ранения после того, как его ударил предмет, отлетевший от места взрыва, и еще две женщины, в возрасте 22 и 34 года, получили легкие повреждения, когда бежали в укрытие. Еще у двух человек острая реакция на стресс. Раненые госпитализированы в больницы в центральной части Израиля.

The ballistic missile fired by the Iran-backed Houthis in Yemen a short while ago apparently impacted in the area of Ben Gurion Airport. The IDF says it fired interceptors at the Houthi missile, and is investigating the impact at the airport. There are no immediate reports of… pic.twitter.com/oCmasSxfOu — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025

Footage from the scene of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/rvIQnPplbg — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025

Заявление йеменских хуситов

Мохаммед аль-Бухаити, высокопоставленный чиновник йеменского повстанческого движения хуситов, заявил катарскому телеканалу Аль-Араби, что хуситы продемонстрировали свою способность наносить удары по чувствительным объектам в Израиле.

Он добавил, что хуситская группировка не имеет никаких красных линий в своей борьбе против Израиля.

Нассер ад-Дин Омар, медиа-менеджер хуситов, предостерегает авиакомпании от полетов в Израиль, заявляя, что это угрожает безопасности их самолетов.

