Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Марта Бондаренко, редактор ленты
5 мин.

Атака хуситов: возле аэропорта Бен-Гурион в Израиле упала баллистическая ракета

Біля аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві впала ракета
Фото: Getty Images

Баллистическая ракета, выпущенная с территории Йемена, утром в воскресенье упала в районе международного аэропорта Бен-Гурион, что в Тель-Авиве.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Ракетная атака на аэропорт Бен-Гурион

Ракета упала в роще, прилегающую к подъездной дороге, в пределах периметра аэропорта. Аэропорт Бен-Гурион был закрыт около часа после запуска баллистической ракеты из Йемена.

— Аэропорт Бен-Гурион открыт для работы. Взлеты и посадки вернулись к нормальному режиму, — говорится в заявлении Управления аэропортов Израиля.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем коротком заявлении после ракетного обстрела хуситами аэропорта Бен-Гуриона сказал: Кто бы ни нанес нам вред, мы нанесем ему семикратный удар.

Последствия атаки на аэропорт Бен-Гурион

По данным израильской национальной службы экстренной медицинской помощи МАДА, в результате ракетной атаки по аэропорту Бен-Гурион, шесть человек получили телесные повреждения. Среди них — мужчина в возрасте 50 лет в состоянии средней тяжести с травмами конечностей и две женщины в возрасте 54 и 38 лет в нормальном состоянии, которые пострадали от ударной волны.

64-летний мужчина получил легкие ранения после того, как его ударил предмет, отлетевший от места взрыва, и еще две женщины, в возрасте 22 и 34 года, получили легкие повреждения, когда бежали в укрытие. Еще у двух человек острая реакция на стресс. Раненые госпитализированы в больницы в центральной части Израиля.

Заявление йеменских хуситов

Мохаммед аль-Бухаити, высокопоставленный чиновник йеменского повстанческого движения хуситов, заявил катарскому телеканалу Аль-Араби, что хуситы продемонстрировали свою способность наносить удары по чувствительным объектам в Израиле.

Он добавил, что хуситская группировка не имеет никаких красных линий в своей борьбе против Израиля.

Нассер ад-Дин Омар, медиа-менеджер хуситов, предостерегает авиакомпании от полетов в Израиль, заявляя, что это угрожает безопасности их самолетов.

Ізраїль, прапор Ізраїлю

