Атака хуситів: біля аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі впала балістична ракета

Балістична ракета, випущена з території Ємену, вранці в неділю впала в районі міжнародного аеропорту Бен-Гуріон, що у Тель-Авіві.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Ракетна атака на аеропорт Бен-Гуріон

Ракета впала в гай, що прилягає до під’їзної дороги, в межах периметра аеропорту. Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити ракету. Наразі ведеться розслідування.

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Аеропорт Бен-Гуріон був закритий близько години після запуску балістичної ракети з Ємену.

– Аеропорт Бен-Гуріон відкритий для роботи. Злети і посадки повернулися до нормального режиму, – йдеться в заяві Управління аеропортів Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у своїй короткій заяві після ракетного обстрілу хуситами аеропорту Бен-Гуріона сказав: Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport. The missile struck a grove adjacent to an access road, within the airport’s perimeter. pic.twitter.com/AUyQwKrEOy — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 4, 2025

Наслідки атаки на аеропорт Бен-Гуріон

За даними ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги МАДА, внаслідок ракетної атаки по аеропорту Бен-Гуріон, шість осіб отримали тілесні ушкодження. Серед них – чоловік у віці 50 років у стані середньої тяжкості з травмами кінцівок і дві жінки у віці 54 і 38 років у нормальному стані, які постраждали від ударної хвилі.

64-річний чоловік отримав легкі поранення після того, як його вдарив предмет, що відлетів від місця вибуху, і ще дві жінки, віком 22 і 34 роки, отримали легкі поранення, коли бігли в укриття. Ще у двох людей гостра реакція на стрес. Поранені госпіталізовані до лікарень в центральній частині Ізраїлю.

Заява єменських хуситів

Мохаммед аль-Бухаїті, високопосадовець єменського повстанського руху хуситів, заявив катарському телеканалу Аль-Арабі, що хусити продемонстрували свою здатність завдавати ударів по чутливих об’єктах в Ізраїлі.

Він додав, що хуситське угруповання не має жодних червоних ліній у своїй боротьбі проти Ізраїлю.

Нассер ад-Дін Омар, медіаменеджер хуситів, застерігає авіакомпанії від польотів до Ізраїлю, заявляючи, що це загрожує безпеці їхніх літаків.

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