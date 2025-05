Атака хуситів: біля аеропорту Бен-Гуріон в Ізраїлі впала балістична ракета

Балістична ракета, випущена з території Ємену, вранці в неділю впала в районі міжнародного аеропорту Бен-Гуріон, що у Тель-Авіві.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Ракета впала в гай, що прилягає до під’їзної дороги, в межах периметра аеропорту. Армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити ракету. Наразі ведеться розслідування.

Аеропорт Бен-Гуріон був закритий близько години після запуску балістичної ракети з Ємену.

– Аеропорт Бен-Гуріон відкритий для роботи. Злети і посадки повернулися до нормального режиму, – йдеться в заяві Управління аеропортів Ізраїлю.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у своїй короткій заяві після ракетного обстрілу хуситами аеропорту Бен-Гуріона сказав: Хто б не завдав нам шкоди, ми завдамо йому семикратного удару.

Surveillance camera footage shows the moment of the Houthi missile impact at Ben Gurion Airport.

