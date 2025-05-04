В Вашингтоне россияне устроили шествие Бессмертного полка: украинцы ответили протестом
В столице США в первый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину прошел так называемый марш Бессмертного полка.
В Вашингтоне прошел так называемый марш Бессмертного полка
Мероприятие, организованное пророссийскими силами накануне празднования победы во Второй мировой войне, вызвало протестную реакцию украинской общины.
Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, в акции приняли участие около сотни человек.
Они несли портреты “дедов на палках”, флаги с изображением Сталина и были украшены георгиевскими лентами.
Колонна прошла по улицам Вашингтона к мемориалу ветеранов Второй мировой войны.
В течение всего маршрута акцию сопровождал контрмитинг украинцев.
Представители диаспоры скандировали по-английски “Stop Russian propaganda in the USA!” и включали сигнал тревоги.
– Нельзя допустить, чтобы рашистская пропаганда беззащитно звучала в Соединенных Штатах, – подчеркнул организатор протеста, руководитель ОО Рассвет, Нью-Йорк Александр Таран.
Полиция разделяла обе колонны границами для предотвращения провокации.
Бессмертный полк – это ежегодное пропагандистское шествие, которое устраивает российская власть накануне 9 мая.
В его ходе участники несут портреты родственников, погибших во Второй мировой войне.
В последние годы мероприятие сопровождается лозунгом “можем повторить”.