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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Вашингтоне россияне устроили шествие Бессмертного полка: украинцы ответили протестом

Безсмертний полк
Фото: Getty Images

В столице США в первый раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину прошел так называемый марш Бессмертного полка.

В Вашингтоне прошел так называемый марш Бессмертного полка

Мероприятие, организованное пророссийскими силами накануне празднования победы во Второй мировой войне, вызвало протестную реакцию украинской общины.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, в акции приняли участие около сотни человек.

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Они несли портреты “дедов на палках”, флаги с изображением Сталина и были украшены георгиевскими лентами.

Колонна прошла по улицам Вашингтона к мемориалу ветеранов Второй мировой войны.

В течение всего маршрута акцию сопровождал контрмитинг украинцев.

Представители диаспоры скандировали по-английски “Stop Russian propaganda in the USA!” и включали сигнал тревоги.

– Нельзя допустить, чтобы рашистская пропаганда беззащитно звучала в Соединенных Штатах, – подчеркнул организатор протеста, руководитель ОО Рассвет, Нью-Йорк Александр Таран.

Полиция разделяла обе колонны границами для предотвращения провокации.

Бессмертный полк – это ежегодное пропагандистское шествие, которое устраивает российская власть накануне 9 мая.

В его ходе участники несут портреты родственников, погибших во Второй мировой войне.

В последние годы мероприятие сопровождается лозунгом “можем повторить”.

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