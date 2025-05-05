Не исключаю: Трамп о применении военной силы для контроля над Гренландией

Президент Дональд Трамп допускает возможность применения военной силы для того, чтобы установить контроль над Гренландией.

Об этом он заявил в интервью NBC News.

На вопрос, исключает ли он возможность применения силы против Гренландии, Трамп ответил:

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– Я этого не исключаю. Я не говорю, что собираюсь это сделать, но и не исключаю ничего. Нет, не в этом случае. Нам очень нужна Гренландия. Там живет немного людей, о которых мы позаботимся, будем их ценить и все такое. Но нам она необходима для международной безопасности.

Он добавил, что вдоль побережья Гренландии курсируют российские, китайские лодки и боевые корабли, поэтому нужна защита на международном уровне.

В то же время, на вопрос о возможности применения военной силы против Канады, американский президент ответил, что “это маловероятно”.

– Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу, если честно, – сказал он.

Трамп отметил, что разговаривал с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Он добавил, что вопрос присоединения Канады к США они не обсуждали. Вместе с тем Трамп добавил, что они могут поднять эту тему во время визита Карни в Вашингтон “на этой или на следующей неделе”.

Заявления Трампа относительно Гренландии

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия и без острова они не могут обойтись, потому что он является “ключевым фактором международной безопасности”. По его мнению, контроль США над Гренландией — это залог мира для всего мира.

Однако в самой Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании, не поддерживают такие инициативы. Со своей стороны премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что США не могут аннексировать Гренландию, поскольку это вопрос мирового порядка.

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