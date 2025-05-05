Падение цен на нефть усиливает давление на РФ и увеличивает шансы на мирное соглашение — Трамп

Падение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает шансы на соглашение о прекращении полномасштабной войны в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете, пишет Bloomberg.

Трамп о падении цен на нефть и давлении на РФ

— Я думаю, что Россия, учитывая цену на нефть сейчас… Нефть упала. Мы имеем хорошее положение для урегулирования. Они хотят урегулировать. Украина хочет урегулировать. Если бы я не был президентом, никто бы не урегулировал этот вопрос, — утверждает Трамп.

Цена на нефть West Texas Intermediate составляет около $57,21, по состоянию на утро 5 мая. Это примерно на 27% меньше, чем в январе с момента вступления Трампа в должность президента США.

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В издании отмечают, что Трамп неоднократно призывал ОПЕК увеличить добычу и снизить цены на нефть, утверждая, что это лишит Россию доходов и поможет прекратить войну.

— Это звучит не так долго, но это много, если учесть, как мы начинали урегулирование, — прокомментировал Трамп предложенное российским диктатором Владимиром Путиным трехдневное так называемое перемирие.

Чиновники администрации Белого дома также подняли вопрос о возможности введения дополнительных санкций и других инструментов для усиления экономического давления на Россию, поскольку она затягивает мирные переговоры.

Заявление Трампа прозвучало за неделю до его запланированной поездки в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Это также совпадает с усилиями Европейского Союза, который планирует запретить импорт российского газа до конца 2027 года.

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