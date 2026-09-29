Украинские силы противовоздушной обороны этой ночью отбили массированную воздушную атаку российских оккупантов, сбив баллистические ракеты. В то же время в ряде регионов продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об уничтожении российской баллистики

Президент выразил благодарность военным, отбивающим воздушный удар, а также международным партнерам за предоставление необходимого вооружения для защиты украинского неба.

Сейчас смотрят

— Этой ночью были сбивания, в частности баллистики. Спасибо всем, кто вовлечен в защиту, и всем, кто соблюдает договоренности. Благодарен американским и норвежским партнерам за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки ПВО на днях, а именно ракетами, — подчеркнул он.

По словам Зеленского, на фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку, а такие пакеты для противовоздушной обороны Украины поступали в дальнейшем.

Президент отметил, что в разных уголках страны фактически непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов гражданской и критической инфраструктуры.

Под российскими ударами этой ночью оказался ряд регионов Украины. В частности, раздавались взрывы в Киеве, а также под ударами были Киевская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровенская области.

В столице повреждены депо станции Киев-Пассажирский, дата- и бизнес-центры, а также жилые дома.

Во время ночной атаки на Украину 29 сентября российские войска применили широкий спектр вооружений, выпустив гиперзвуковую ракету Циркон, две баллистические ракеты Искандер и 152 ударных беспилотника.

В частности, силы противовоздушной обороны успешно уничтожили оба Искандера, выпущенные российскими войсками.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.