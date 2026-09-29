Сбита баллистика: Зеленский поблагодарил партнеров за новые пакеты для ПВО
- Во время ночной атаки силы ПВО сбили российские баллистические ракеты, а последствия обстрелов ликвидируют в Киеве и девяти областях Украины.
- Владимир Зеленский поблагодарил США, Норвегию, Францию и Германию за предоставленные комплексы NASAMS и ракеты для защиты неба.
Украинские силы противовоздушной обороны этой ночью отбили массированную воздушную атаку российских оккупантов, сбив баллистические ракеты. В то же время в ряде регионов продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский об уничтожении российской баллистики
Президент выразил благодарность военным, отбивающим воздушный удар, а также международным партнерам за предоставление необходимого вооружения для защиты украинского неба.
— Этой ночью были сбивания, в частности баллистики. Спасибо всем, кто вовлечен в защиту, и всем, кто соблюдает договоренности. Благодарен американским и норвежским партнерам за комплекс NASAMS и пакет ракет к нему. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки ПВО на днях, а именно ракетами, — подчеркнул он.
По словам Зеленского, на фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку, а такие пакеты для противовоздушной обороны Украины поступали в дальнейшем.
Президент отметил, что в разных уголках страны фактически непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов гражданской и критической инфраструктуры.
Под российскими ударами этой ночью оказался ряд регионов Украины. В частности, раздавались взрывы в Киеве, а также под ударами были Киевская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровенская области.
В столице повреждены депо станции Киев-Пассажирский, дата- и бизнес-центры, а также жилые дома.
Во время ночной атаки на Украину 29 сентября российские войска применили широкий спектр вооружений, выпустив гиперзвуковую ракету Циркон, две баллистические ракеты Искандер и 152 ударных беспилотника.
В частности, силы противовоздушной обороны успешно уничтожили оба Искандера, выпущенные российскими войсками.