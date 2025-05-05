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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вместо Уолтца: Трамп назвал фаворита на должность советника по нацбезопасности

Стівен Міллер
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп рассматривает старшего советника своей администрации Стивена Миллера как главного претендента на должность советника по национальной безопасности после недавнего увольнения Майка Уолтца.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Стивен Миллер может стать новым советником Трампа по нацбезопасности

В разговоре с журналистами на борту президентского самолета Air Force One глава государства подтвердил, что Миллер является его фаворитом на этот ключевой пост.

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Ранее Трамп временно назначил госсекретаря Марко Рубио исполнять обязанности советника по нацбезопасности, однако сообщил, что окончательное назначение ожидается в течение шести месяцев.

По его словам, кандидатура Миллера является одной из наиболее вероятных.

– Я думаю, что он как бы косвенно уже имеет такую ​​работу. Потому что он должен многое сказать о многом. Он очень ценный человек в администрации, Стивен, – заявил Трамп.

Кто такой Стивен Миллер

Стивен Миллер, которому сейчас 39 лет, давно является влиятельной фигурой в команде Трампа.

Он входит в число его ближайших политических советников с кампании 2016 года.

Миллер активно участвовал в написании текстов выступлений для Трампа и известен как один из главных архитекторов жесткой антимиграционной политики Белого дома.

Его связывают с инициативами по запрету на поездки для мусульман, ограничениями для беженцев, а также разделением детей мигрантов на границе.

Также сообщалось, что он блокировал публикацию правительственных исследований, свидетельствующих о положительном влиянии беженцев на экономику США.

Трамп рассматривает Стивена Миллера на должность советника по нацбезопасности после увольнения Волца Фото 1

Фото: Getty images

Что предшествовало

В начале мая Трамп уволил Майка Волца с должности советника по нацбезопасности.

Это решение совпало со скандалом вокруг утечки информации в зашифрованном чате, где Уолтц случайно добавил журналиста в разговор, в котором говорилось о потенциальных ударах по Йемену.

По данным СМИ, Уолтц может быть назначен послом США в ООН. Его заместитель Алекс Вонг также рассматривает возможность увольнения.

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