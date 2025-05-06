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Украина хочет заморозить войну на текущей линии фронта и создать демилитаризованную зону — Келлог

Кіт Келлог
Фото: Getty Images

Украинская сторона хочет заморозить полномасштабную войну с Россией на текущей линии фронта и создать демилитаризованную зону на 30 км.

Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Кэллог о прекращении огня в Украине

— Украинцы хотят замораживания и прекращения огня по текущим линиям. Затем они хотят установить демилитаризованную зону, — сказал Келлог.

По его словам, Силы обороны Украины могут отойти на 15 км, а российские оккупанты сделают аналогичный шаг.

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Келлог отметил, что таким образом получится демилитаризованная зона на 30 км, за которой можно наблюдать.

В то же время спецпредставитель президента США утверждает, что украинская сторона настаивает на введении по меньшей мере 30-дневного прекращения огня с возможностью продления.

По мнению Келлога, американский президент Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия в Украине, если Российская Федерация на него согласится.

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Источник: NOELREPORTS

Война в Украине, Дональд Трамп, Кіт Келлог, США-Украина, Україна-Росія
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