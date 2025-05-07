Как получить гражданство Испании: куда обращаться и какие документы необходимы

Испания — это одна из европейских стран с высоким экономическим и социальным уровнем, развитой медициной и образованием. Неудивительно, что многие украинцы интересуются, как получить гражданство Испании, куда обращаться и что для этого необходимо — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Гражданство Испании: способы получения

Испания не допускает двойного гражданства. Исключение составляют некоторые страны Латинской Америки, Португалия, Филиппины, Андорра, Экваториальна Гвинея. Если человек проживал на территории страны, которая не входит в этот список, тогда нужно будет отказаться от своего гражданства в пользу испанского. Также нужно будет подтвердить знание языка, традиций и культуры страны.

Что касается украинцев, существует много способов получения испанского гражданства.

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Среди самых распространенных можно выделить:

беженство и получение убежища;

программа воссоединения семьи;

заключение брака;

инвестиции;

натурализация;

по праву выбора.

Получение испанского паспорта предоставляет возможность свободного передвижения, трудоустройства и проживания в любом из 27 государств ЕС.

Испанское гражданство для украинцев по натурализации

Самым распространенным способом получения испанского гражданства является непрерывное проживание на территории страны, то есть по натурализации.

Чтобы получить испанское гражданство по натурализации, необходимо легально прожить в стране в течение 10 лет. Также нужно иметь соответствующий вид на жительство и определенные цели пребывания.

К целям можно отнести:

официальное трудоустройство;

ведение бизнеса;

воссоединение семьи;

заключение брака.

Обратите внимание! Рожденные в Испании украинцы могут подавать документы на получение гражданства уже после одного года законного проживания, а также в случае бракосочетания с испанским гражданином.

Испанское гражданство для украинцев по праву выбора

По праву выбора — распространенный способ получения испанского гражданства, поскольку не требует длительной бюрократической процедуры. Это касается несовершеннолетних детей, чьи родители (или один из родителей) уже имеют испанское гражданство.

Воспользоваться возможностью можно до того, как лицу исполнится 21 год и только в том случае, если приобретение испанского гражданства одного из родителей произошло до достижения их детьми совершеннолетнего возраста, то есть 18 лет. Эта процедура осуществляется в Реестре актов гражданского состояния.

Испанское гражданство для украинцев через воссоединение семьи

Воспользоваться этим правом и получить испанское гражданство могут:

дети иностранца, которые не достигли совершеннолетия (или являются людьми с инвалидностью); жена иностранца (в случае, если брак не фиктивный); родственники иностранца, которые достигли 65-летнего возраста и находятся на его иждивении.

Испанское гражданство для украинцев через беженство

В Испании беженцы могут претендовать на гражданство после 5 лет пребывания на территории страны. Статус беженца позволяет временно находиться в стране.

Испанское гражданство для украинцев через инвестиции

Получить испанское гражданство только через инвестиции — не возможно. Через инвестиции можно только получить ВНЖ, после определенного срока проживания в стране можно получить ПМЖ и только потом претендовать на испанское гражданство на основании натурализации.

Тем не менее инвестиции дают возможность легализации проживания в Испании. Иностранец может получить вид на жительство через покупку недвижимости на сумму более €500 000.

Как получить гражданство Испании: куда обращаться и алгоритм действий

Для получения гражданства Испании необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

Получить визу для легального пребывания в стране. Она оформляется в консульстве или посольстве королевства в стране постоянного проживания.

Оформить разрешение на временное проживание.

Получить разрешение на постоянное проживание ПМЖ (на получение гражданства оно не влияет, однако позволяет расширить объем прав и свобод иностранца).

Длительно и непрерывно проживать на территории страны сроком необходимым для получения испанского гражданства.

Подать заявление на получение гражданства. Это можно сделать онлайн или через местный ЗАГС.

Пройти языковой и социально-правовой тест.

Оплатить гербовый сбор.

Ожидать рассмотрения ходатайства и принятия решения.

Оформить испанский паспорт и дать присягу королю.

Какие документы необходимы для получения гражданства Испании

Каждый случай получения испанского гражданства требует определенного пакета документов, но в любом случае понадобится:

заявление на получение испанского гражданства;

действительный заграничный паспорт;

разрешение на проживание;

справка о регистрации, при наличии;

документы, подтверждающие средства комфортного для проживания в Испании (необходимо подтвердить наличие стабильного источника дохода);

свидетельство о рождении заявителя. Оно должно быть надлежащим образом легализовано с апостилем и переводом;

сертификаты DELE и CCSE.

В зависимости от ситуации, могут понадобиться акты гражданского состояния, в частности свидетельство о браке или разводе, информация о родственных связях с гражданином страны, справка беженца и так далее.

Также понадобится справка о несудимости из Украины. Она также должна быть должным образом легализована апостилем и переводом. Обратите внимание! Апостиль и перевод осуществляются в Испании.

Для несовершеннолетних детей нужен действительный сертификат хорошего поведения, выданный консульством в Испании.

Заведующий отделением регистрации актов гражданского состояния может запросить дополнительные документы, связанные с запросом о предоставлении испанского гражданства.

Условия пребывания в Испании

Чтобы находиться в Испании более 90 дней необходимо получить долгосрочную визу D и на ее основании оформить ВНЖ (вид на жительство).

После получения ВНЖ человек становится законным резидентом страны, имеет право на постоянное проживание в Испании и безлимитный въезд и выезд.

Через 5 лет он может получить ПМЖ (постоянное место жительства) в Испании, а еще через 5 лет — гражданство Испании.

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