В Николаевской области российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру ударными беспилотниками. По предварительной информации, без электроснабжения остаются более 300 тысяч абонентов.

Об этом сообщает исполняющий обязанности руководителя Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Отключение света в Николаевской области

Как стало известно, в результате атаки РФ повреждены энергетические объекты в Николаевской области. Ряд участков аварийно отключены. Проблемы с электроснабжением возникли в городе Николаеве, общинах Николаевского и Баштанского районов.

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По предварительной информации, без света сейчас находятся более 300 тысяч абонентов. Специалисты работают, чтобы возобновить электроснабжение.

Как сообщает коммунальное предприятие НГР Николаевэлектротранс, по всему городу временно нет напряжения из-за обесточивания электросети в результате обстрела.

Поэтому перевозки на маршрутах города будут осуществлять 37 троллейбусов PTS с автономным ходом до 20 км вместо электротранспорта. Дизельные генераторы используются для обеспечения работы и подзарядки троллейбусов.

Движение трамваев и троллейбусов марки Днепр временно приостановлено. Также троллейбусный маршрут №8 в течение дня будет курсировать от конечной остановки Матвеевка до Железнодорожного вокзала и обратно, не выезжая к кладбищу.

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