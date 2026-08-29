В рамках 17-го ОМКФ в программе Гала-премьеры состоится допремьерный показ документального фильма канала ICTV2 Світлини з війни. Он рассказывает о самых известных кадрах первых недель российско-украинской войны, которые облетели мир и показали правду о войне и преступлениях РФ.

Світлини з війни: дата допремьерного показа и о чем фильм

Показ фильма состоится 30 августа в кинотеатре Жовтень с участием съемочной команды и фотографов Евгения Малолетки и Кристофера Очиконе, фотографии которых стали основой фильма.

Фильм рассказывает истории создания шести самых известных фотографий, сделанных украинскими и международными фотографами, которые были сделаны в первые недели полномасштабного вторжения в 2022 году. Эти снимки появились на обложках ведущих мировых изданий, перевернув представления глобальной аудитории о реалиях войны.

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За каждым кадром — человеческая жизнь, разрушенная врагом, а также личная позиция и профессиональный манифест фотографов, которые, рискуя жизнью, документировали реальные события и рассказали миру правду о войне.

– Способна ли фотография изменить ход истории? В нашем фильме на этот вопрос отвечают люди, которым представился редкий шанс проверить этот тезис на практике. И их ответы оказались гораздо более интересными и сложными, чем просто “да” или “нет”, — комментирует автор сценария и креативная продюсер фильма Я не герой – я знімаю героїв Татьяна Гребеник-Козина.

В документальную ленту вошли работы известных мастеров фотографии Евгения Малолетки, Кристофера Очиконе, Линси Аддарио, Максима Дондюка, Дмитрия Ореста Казацкого и Вольфганга Швана.

— Ты должен документировать и показывать происходящему миру, — говорит известный фотокорреспондент Евгений Малолетка, который снимал осаду Мариуполя в феврале-марте 2022 года.

Именно ему принадлежит фотография, на которой военные переносят раненую беременную женщину на носилках.

О каких еще фотографиях рассказывает фильм:

Американского журналиста Кристофера Очиконе . Его самый известный кадр – фото волонтерки Анастасии Тихой, которая вместе с мужем вывезла из оккупированного Ирпеня 19 собак.

. Его самый известный кадр – фото волонтерки Анастасии Тихой, которая вместе с мужем вывезла из оккупированного Ирпеня 19 собак. Американского фотографа-документалиста Вольфганга Швана . Он снял учительницу из Чугуева Елену Курило. Ее лицо превратилось в кровавую маску после прилета в ее квартиру российского снаряда.

. Он снял учительницу из Чугуева Елену Курило. Ее лицо превратилось в кровавую маску после прилета в ее квартиру российского снаряда. Документального фотографа Максима Дондюка . Он в Ирпене снял кадр, как украинский военный помогает выйти из окружения молодой матери с ребенком.

. Он в Ирпене снял кадр, как украинский военный помогает выйти из окружения молодой матери с ребенком. Фотожурналиста The New York Times Линси Аддарио . Она сделала в Ирпене фотографию погибшей от российского обстрела семьи Перебийнис. Кадр стал одним из самых важных фотодоказательств российских военных преступлений против гражданского населения Украины.

. Она сделала в Ирпене фотографию погибшей от российского обстрела семьи Перебийнис. Кадр стал одним из самых важных фотодоказательств российских военных преступлений против гражданского населения Украины. Режиссера Иванки-Екатерины Яковины. Фото из войны являются ее дебютной работой.

И хотя фильм повествует отдельные истории фотографов и реальных людей, все вместе они создают единую картину драматических событий и судеб людей во время полномасштабной войны.

Автограф за донат на показе

На допремьерном показе, который состоится 30 августа в кинотеатре Жовтень в рамках ОМКФ, будут присутствовать и съемочная команда, и известные фотографы Евгений Малолетка, Дмитрий Орест и Кристофер Очиконе.

ОМКФ, Starlight Media и фотограф Кристофер Очиконе собирают в помощь беспризорным животным к гала-показу документального фильма Світлини з війни.

Среди донаторов разыграется легендарное фото Очиконе с его личной подписью.

Купить билет на показ документального фильма Світлини з війни можно на сайте ОМКФ.

Документальный фильм Світлини з війни вошел в программу Гала-премьеры ОМКФ, которая объединила ленты, которые по-разному осмысливают историческую память, опыт войны, силу человеческих взаимоотношений и стремление изменять будущее.

Программа содержит разные картины: от семейной трагикомедии и исторической драмы до документальных историй о женском опыте войны – каждая лента открывает свой взгляд на настоящее.

Над фильмом работали главный режиссер и оператор-постановщица: Иванка-Екатерина Яковина, продюсеры Starlight Doc: Татьяна Гребеник-Козина, Анастасия Штейнгауз, Наталья Межинская и продюсеры Starlight Production: Елена Антонова, Максим Пастухов, Дмитрий Виноградов, а также большая команда других творческих фигур.

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