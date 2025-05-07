Іспанія — одна з європейських країн з високим економічним та соціальним рівнем, розвиненою медициною та освітою. Не дивно, що багато українців цікавляться, як отримати громадянство Іспанії, куди звертатися та що для цього необхідно — детальніше читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Громадянство Іспанії: способи отримання

Іспанія не допускає подвійного громадянства. Виключення становлять деякі країни Латинської Америки, Португалія, Філіппіни, Андорра, Екваторіальна Гвінея. Якщо людина проживала на території країни, яка не входить у цей список, тоді потрібно буде відмовитись від свого громадянства на користь іспанського. Також потрібно буде підтвердити знання мови, традицій та культури країни.

Що стосується українців, існує багато способів отримання іспанського громадянства.

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Серед найпоширеніших можна виділити:

біженство та отримання притулку;

програма возз’єднання сім’ї;

укладення шлюбу;

інвестиції;

натуралізація;

за правом вибору.

Отримання іспанського паспорта надає можливість вільного пересування, працевлаштування та проживання в будь-якій із 27 держав ЄС.

Іспанське громадянство для українців за натуралізацією

Найпоширенішим способом отримання іспанського громадянства є безперервне проживання на території країни, тобто за натуралізацією. Щоб отримати іспанське громадянство з натуралізації необхідно легально прожити в країні протягом 10 років. Також потрібно мати відповідний дозвіл на проживання та певні цілі перебування.

До цілей можна віднести:

офіційне працевлаштування;

ведення бізнесу;

возз’єднання сім’ї;

укладення шлюбу.

Зверніть увагу! Народжені в Іспанії українці можуть подавати документи на отримання громадянства вже після одного року законного проживання. А також у разі одруження з іспанським громадянином.

Іспанське громадянство для українців за правом вибору

За правом вибору — поширений спосіб отримання іспанського громадянства, оскільки не вимагає тривалої бюрократичної процедури. Це стосується неповнолітніх дітей, чиї батьки (або один із батьків) вже мають іспанське громадянство.

Скористатися можливістю можна до того, як особі виповниться 21 рік і тільки в тому випадку, якщо набуття іспанського громадянства одного з батьків відбулося до досягнення їхніми дітьми повнолітнього віку, тобто 18 років. Ця процедура здійснюється в Реєстрі актів цивільного стану.

Іспанське громадянство для українців через возз’єднання сім’ї

Скористатися цим правом та отримати іспанське громадянство можуть:

діти іноземця, які не досягли повноліття (або є людьми з інвалідністю); дружина іноземця (у разі, якщо шлюб не фіктивний); родичі іноземця, які досягли 65-річного віку та перебувають на його утриманні.

Іспанське громадянство для українців через біженство

В Іспанії біженці можуть претендувати на громадянство після 5 років перебування на території країни. Статус біженця дозволяє тимчасово перебувати в країні.

Іспанське громадянство для українців за інвестиції

Отримати іспанське громадянство тільки через інвестиції — не можливо.

Через інвестиції можна лише отримати ВНЖ, після певного строку проживання в країні можна отримати ПМЖ і тільки потім претендувати на іспанське громадянство на підставі натуралізації.

Проте, інвестиції дають можливість легалізації проживання в Іспанії. Іноземець може отримати посвідку на проживання через купівлю нерухомості на суму понад €500 000.

Як отримати громадянство Іспанії: куди звертатися та алгоритм дій

Для отримання громадянства Іспанії необхідно дотримуватись наступного алгоритму дій:

Отримати візу для легального перебування в країні. Вона оформлюється в консульстві або посольстві королівства в країні постійного проживання.

Оформити дозвіл на тимчасове проживання.

Отримати дозвіл на постійне проживання ПМП (на отримання громадянства воно не вливає, проте дозволяє розширити обсяг прав та свобод іноземця).

Тривало та безперервно проживати на території країни, строком необхідним для отримання іспанського громадянства.

Подати заяву на отримання громадянства. Це можна зробити онлайн або через місцевий РАЦС.

Пройти мовний та соціально-правовий тест.

Сплатити гербовий збір.

Очікувати розгляду клопотання та ухвалення рішення.

Оформити іспанський паспорт та дати присягу королю.

Які документи необхідні для отримання громадянства Іспанії

Кожен випадок отримання іспанського громадянства вимагає певного пакета документів, але в будь-якому випадку знадобиться:

заява на отримання іспанського громадянства;

дійсний закордонний паспорт;

дозвіл на проживання;

довідка про реєстрацію, за наявності;

документи, що підтверджують засоби комфортного проживання в Іспанії (необхідно підтвердити наявність стабільного джерела доходу);

свідоцтво про народження заявника. Воно має бути належним чином легалізоване з апостилем та перекладом;

сертифікати DELE та CCSE.

Залежно від ситуації, можуть знадобитися акти цивільного стану, зокрема свідоцтво про шлюб чи розлучення, інформація про родинні зв’язки з громадянином країни, довідка біженця тощо.

Також знадобиться довідка про несудимість з України. Вона також має бути належним чином легалізована або з апостилем і перекладом. Зверніть увагу! Апостиль та переклад здійснюються в Іспанії.

Для неповнолітніх дітей потрібен дійсний сертифікат хорошої поведінки, виданий консульством в Іспанії.

Завідувач відділення реєстрації актів цивільного стану може запросити додаткові документи, пов’язані із запитом про надання іспанського громадянства.

Умови перебування в Іспанії

Щоб перебувати в Іспанії понад 90 днів необхідно отримати довгострокову візу D й на її підставі оформити Посвідку на постійне проживання.

Після отримання Посвідки на постійне проживання людина становиться законним резидентом країни, має право на постійне проживання в Іспанії та безлімітний в’їзд та виїзд.

Через 5 років вона може отримати ПМЖ (Постійне місце проживання) в Іспанії, а ще через 5 років – громадянство Іспанії.

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