Европейский бизнес частично замещает американских поставщиков в Китае — FT

Значительная часть европейских компаний, ведущих деятельность на территории Китая, уже наблюдает или ожидает положительное влияние от торговой войны между США и КНР.

Повышенные пошлины на американские товары снижают их конкурентоспособность, что создает новые возможности для европейских игроков.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой ЕС в Китае.

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Благоприятные условия для европейских компаний

Несмотря на общий негативный эффект от американо-китайской торговой конфронтации, члены палаты отмечают открытие новых рыночных ниш. Так, у европейских компаний есть шанс частично занять позиции, которые ранее принадлежали американским поставщикам, в частности в производственной сфере.

Согласно исследованию, которое проводилось в прошлом месяце, 19% опрошенных компаний уже зафиксировали рост объема заказов от китайских или иностранных клиентов в КНР именно из-за торгового конфликта.

Еще 36% респондентов пока не имеют прямого эффекта, но ожидают положительные изменения в недалеком будущем.

По словам Йенса Эскелунда, главы Европейской торговой палаты в Китае, нередки ситуации, когда европейские фирмы конкурируют с американскими, особенно в сегменте импорта из США.

— Если поставки из Соединенных Штатов сокращаются, а Китай стремится найти альтернативы среди неамериканских поставщиков, это создает благоприятные условия для европейских компаний, — добавил он.

В то же время Эскелунд подчеркнул, что эти преимущества не всегда конвертируются в непосредственную или измеряемую прибыль для бизнеса из ЕС.

Общая экономическая нестабильность и замедление темпов развития негативно влияют на финансовые показатели и сдерживают инвестиционную активность.

Китай зависит от иностранного бизнеса

Китай, который остается глобальным лидером по экспорту, все еще существенно зависит от иностранных компаний — в частности, с точки зрения поставок высокотехнологичного оборудования и компонентов для промышленности.

Предприятия с иностранными инвестициями, как полностью, так и частично, формируют примерно 30% от общей стоимости внешней торговли Китая. Они часто используют импортные материалы в своем производстве, как для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, так и для экспорта.

Напомним, в апреле в Белом доме официально подтвердили, что средний уровень тарифов США на импорт из Китая сейчас составляет около 145%.

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