Мексика подает иск на Google из-за изменения названия Мексиканского залива

Правительство Мексики официально подало иск на Google из-за изменения названия Мексиканского залива.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отметила, что компания проигнорировала многочисленные обращения с требованием вернуть историческое название части территории, которая находится под контролем США.

Изменение названия залива на карте мира

Изменение произошло в сервисе Google Maps после того, как Дональд Трамп в начале своего президентского срока подписал указ о переименовании залива.

Сейчас смотрят

Несмотря на то, что для мексиканских пользователей название осталось неизменным, в США и некоторых других регионах мира сервис начал отображать его как Gulf of America или Gulf of Mexico (Gulf of America).

Мексиканские власти утверждают, что США не имеют права переименовывать международные географические объекты.

— Мы не можем менять названия частей других стран, и они не могут менять наши. Часть залива, принадлежащая Мексике, не может иметь другое название, — подчеркнула Шейнбаум.

Перед подачей иска Мексика направляла официальные письма в Google с просьбой не использовать новое название.

В ответ вице-президент компании по государственным делам Крис Тернер сообщил, что Google не планирует менять свою политику.

9 мая 2025 года Палата представителей США приняла законопроект, который утвердил название Залив Америки.

Ранее администрация Трампа даже запретила агентству Associated Press участвовать в брифингах в Белом доме из-за отказа использовать новый топоним.

В отличие от Google и Apple, которые поддержали инициативу, сервис MapQuest открыто высмеял переименование, создав специальный сайт, посвященный абсурдности этого изменения.

Мексика настаивает на восстановлении на карте мира настоящего названия — Мексиканский залив.

Источник: CBS News

Фото: Google Maps

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.