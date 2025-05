Мексика подає позов на Google через зміну назви Мексиканської затоки

Уряд Мексики офіційно подав позов на Google через зміну назви Мексиканської затоки.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум зазначила, що компанія проігнорувала численні звернення з вимогою повернути історичну назву частині території, яка перебуває під контролем США.

Зміна назви затоки на мапі світу

Зміна сталася в сервісі Google Maps після того, як Дональд Трамп на початку свого президентського терміну підписав указ про перейменування затоки.

Попри те, що для мексиканських користувачів назва залишилася незмінною, у США та деяких інших регіонах світу вона почала відображатися як Gulf of America або Gulf of Mexico (Gulf of America).

Мексиканська влада стверджує, що США не мають права перейменовувати міжнародні географічні об’єкти.

— Ми не можемо змінювати назви частин інших країн, і вони не можуть змінювати наші. Частина затоки, що належить Мексиці, не може мати іншу назву, — наголосила Шейнбаум.

Перед поданням позову Мексика надсилала офіційні листи до Google з проханням не використовувати нову назву.

У відповідь віцепрезидент компанії з державних справ Кріс Тернер повідомив, що Google не планує змінювати свою політику.

9 травня 2025 року Палата представників США ухвалила законопроєкт, який затвердив назву Затока Америки.

Раніше адміністрація Трампа навіть заборонила агентству Associated Press брати участь у брифінгах у Білому домі через відмову використовувати новий топонім.

На відміну від Google та Apple, які підтримали ініціативу, сервіс MapQuest відкрито висміяв перейменування, створивши спеціальний сайт, присвячений абсурдності цієї зміни.

Мексика наполягає на відновленні на мапі світу справжньої назви — Мексиканська затока.

Джерело: CBS News

Фото: Google Maps

