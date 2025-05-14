Трех украинцев задержали в Германии и Швейцарии по подозрению в подготовке диверсий

В Германии и Швейцарии задержали трех граждан Украины по подозрению в подготовке диверсий по заказу Кремля.

Об аресте трех украинцев 14 мая сообщила прокуратура Германии. Аресты происходили в немецких городах Констац и Кельн, а также в Швейцарии.

Три украинца причастны к подготовке диверсий по заказу РФ

Задержанными являются трое мужчин — Владислав Т., Даниил Б. и Евгений Б. Двух из них задержали 9 и 10 мая в Германии, третьего — в Швейцарии.

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Их обвиняют в “шпионаже с целью диверсии”. По данным следствия, они по заказу российских спецслужб готовились устроить поджоги и взрывы.

На момент задержания подозреваемые уже начали проводить тестовые этапы запланированной диверсии. Отмечается, что они присылали посылки, адресованные на украинские адреса, с GPS-трекерами.

Евгений Б. приобрел эти трекеры в Швейцарии и отправил их Даниилу Б. в Констанц. Тогда последний переправил их Владиславу. Т, чтобы тот отправил их в Украину.

По версии следователей, это делалось для изучения маршрутов доставки посылок.

Двое украинцев сейчас находятся под следствием в СИЗО. Третий предстанет перед следственным судьей Федерального суда после его перевода из Швейцарии.

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