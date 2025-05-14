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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Трьох українців затримали у Німеччині та Швейцарії за підозрою у підготовці диверсій

поліція Німеччини
Фото: Unsplash

У Німеччині та Швейцарії затримали трьох громадян України за підозрою у підготуванні диверсій на замовлення Кремля.

Про арешт трьох українців 14 травня повідомила прокуратура Німеччини. Арешти відбувалися у німецьких містах Констац та Кельн, а також у Швейцарії.

Троє українців причетні до підготовки диверсій на замовлення РФ

Затриманими є троє чоловіків – Владислав Т., Данило Б. та Євген Б. Двох з них затримали 9 та 10 травня у Німеччині, третього – у Швейцарії.

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Їх звинувачують у “шпигунстві з метою диверсії”. За даними слідства, вони на замовлення російських спецслужб готувались влаштувати підпали та вибухи.

На момент затримання підозрювані вже почали проводити тестові етапи запланованої диверсії. Зазначається, що вони надсилали посилки, адресовані на українські адреси, з GPS-трекерами.

Євген Б. придбав ці трекери у Швейцарії та відправив їх Данилу Б. у Констанц. Тоді останній переправив їх Владиславу. Т, щоби той відправив їх в Україну.

За версією слідчих, це робилося для вивчення маршрутів доставки посилок.

Двоє українців зараз перебувають під слідством у СІЗО. Третій постане перед слідчим суддею Федерального суду після його переведення зі Швейцарії.

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агенти Кремля, Німеччина, Українці
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