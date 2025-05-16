Готовы к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне – Умеров

Украинская сторона во время встречи с представителями США, Великобритании, Германии и Франции подтвердила свою приверженность мирным усилиям.

Об этом 16 мая заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который в составе украинской делегации сейчас находится в турецком Стамбуле.

Рустем Умеров – о переговорах в Турции

– Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, о чем мы отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на высшем уровне, – заявил после встречи с представителями США и Европы министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, украинская сторона прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.

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Рустем Умеров убежден: мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых:

полное прекращение огня по крайней мере на 30 дней;

возвращение насильно депортированных украинских детей;

обмен военнопленными по формуле “всех на всех”.

Рустем Умеров поблагодарил партнеров – США, Великобритании, Германии и Франции – за их поддержку в продвижении мирного процесса.

Отметим, что министр обороны Украины Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встречались сегодня со:

специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом;

Китом Келлогом; советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом;

по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом; советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером;

по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером; дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Стороны встретились, чтобы скоординировать с коллегами позиции перед сегодняшними переговорами с российской делегацией в Стамбуле.

Турции министр обороны Украины выразил благодарность за:

содействие в организации сегодняшней встречи;

создание платформы для переговоров;

активное участие в достижении справедливого мира для Украины.

– Мы продолжаем нашу борьбу за справедливый и длительный мир, и не прекращаем усилий для его достижения, – подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, что 16 мая после встречи украинской делегации с представителями США, Великобритании, Германии и Франции состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и Турции.

В эти минуты продолжаются переговоры украинской и российской делегаций.

Президент Украины Владимир Зеленский тем временем принимает участие в пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Туда глава государства прибыл из турецкой Анкары, где вчера встречался с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент России Владимир Путин, который и инициировал встречу в Турции 15 мая, на нее не прибыл, а отправил вместо себя делегацию, уровень которой, по словам Владимира Зеленского, больше похож на бутафорский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Рустем Умеров

Фото: Рустем Умеров

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