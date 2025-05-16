Готовы к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне – Умеров
Украинская сторона во время встречи с представителями США, Великобритании, Германии и Франции подтвердила свою приверженность мирным усилиям.
Об этом 16 мая заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который в составе украинской делегации сейчас находится в турецком Стамбуле.
Рустем Умеров – о переговорах в Турции
– Украина готова к полному и безусловному прекращению огня, о чем мы отмечали ранее во время встреч в Джидде и Рияде с нашими американскими партнерами.
Украина готова к прямым переговорам на высшем уровне, – заявил после встречи с представителями США и Европы министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, украинская сторона прибыла в Стамбул, чтобы найти реальные пути к устойчивому и справедливому миру.
Рустем Умеров убежден: мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых:
- полное прекращение огня по крайней мере на 30 дней;
- возвращение насильно депортированных украинских детей;
- обмен военнопленными по формуле “всех на всех”.
Рустем Умеров поблагодарил партнеров – США, Великобритании, Германии и Франции – за их поддержку в продвижении мирного процесса.
Отметим, что министр обороны Украины Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встречались сегодня со:
- специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом;
- советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом;
- советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Зауттером;
- дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Стороны встретились, чтобы скоординировать с коллегами позиции перед сегодняшними переговорами с российской делегацией в Стамбуле.
Турции министр обороны Украины выразил благодарность за:
- содействие в организации сегодняшней встречи;
- создание платформы для переговоров;
- активное участие в достижении справедливого мира для Украины.
– Мы продолжаем нашу борьбу за справедливый и длительный мир, и не прекращаем усилий для его достижения, – подчеркнул Рустем Умеров.
Напомним, что 16 мая после встречи украинской делегации с представителями США, Великобритании, Германии и Франции состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, США и Турции.
В эти минуты продолжаются переговоры украинской и российской делегаций.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем принимает участие в пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Албании.
Туда глава государства прибыл из турецкой Анкары, где вчера встречался с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент России Владимир Путин, который и инициировал встречу в Турции 15 мая, на нее не прибыл, а отправил вместо себя делегацию, уровень которой, по словам Владимира Зеленского, больше похож на бутафорский.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 178-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Рустем Умеров
Фото: Рустем Умеров