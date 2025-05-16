Більш позитивні, ніж очікувалося: у Туреччині прокоментували переговори Україна-РФ

Переговори між Україною та Росією, що відбулись 16 травня у Стамбулі, пройшли більш позитивно, ніж турецька сторона передбачала.

Про це повідомляє CNN з посиланням на турецького посадовця.

Турецький посадовець розповів про переговори у Стамбулі

За словами джерела, переговори виявилися “більш позитивними, ніж очікувалося”, і на них “сторони не виказували звинувачень у бік одна одної”.

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Посадовець зазначив, що однією з вимог РФ було виведення Україною військ з територій, які вона контролює.

– У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополонених, який включатиме три категорії – дітей, цивільних осіб та солдатів. Українська сторона виходила, щоб отримати схвалення на це, – зазначив джерело CNN.

За словами джерела, делегація Росії “здавалася менш схильною до консультацій, ніж українська”. Проте факт того, що обидві сторони зібрались за столом переговорів, вказує на їхню готовність знайти вирішення конфлікту.

– Це дві сторони, які сіли за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але сам факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розцінити як їхню потребу знайти вихід із ситуації, – додав посадовець.

Нагадаємо, 16 травня вперше за більш ніж три роки у Стамбулі відбулись прямі переговори між Росією та Україною.

За їх підсумками міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що основною темою стала ситуація з припиненням вогню, а також обговорювались гуманітарні питання та можлива зустріч на рівні президентів.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав позицію Росії на переговорах у Стамбулі неприйнятною.

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