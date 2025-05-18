В Украине зафиксировано 167 тыс. преступлений РФ за время полномасштабной войны — Лубинец

В Украине уже задокументировано более 167 тыс. военных преступлений, совершенных оккупантами с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на международной конференции Леннарта Мэри, проходившей в Таллинне.

Международное право потеряло эффективность — Лубинец

— 17 мая пассажирский автобус в Сумской области стал мишенью для российского дрона. Девять погибших. Семеро раненых. Без всякой логики. Без всякого оправдания. Автобус просто ехал в направлении Сум. В этот же день я показал это фото на конференции Lennart Meri. Панель, в которой выступал, называлась: Не исчезает ли международное право? И ответ был перед всеми — на фото, — заявил украинский омбудсмен.

Он отметил, что международное гуманитарное право сегодня фактически потеряло свою эффективность — оно не защищает и не привлекает к ответственности. Международное право нарушается, высмеивается и игнорируется.

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По мнению Лубинца, мир не сделал должных выводов в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым. Но безнаказанность началась еще раньше — в конфликтах в Грузии, Чечне, Молдове.

Омбудсмен отметил, что “каждая новая война, которую развязывает Россия, сопровождается пытками, изнасилованиями, убийствами и депортациями. И каждый раз — без какого-либо наказания”.

Россия совершила 167 тыс. военных преступлений

С начала полномасштабного вторжения в Украине зарегистрировано более 167 тыс. военных преступлений. Более 45 тыс. пострадавших среди гражданских, 625 убитых детей. Самому младшему — два дня. Он погиб во время обстрела роддома в Запорожье, — сказал Лубинец.

Он напомнил, что Россия массово похищает украинских детей: меняет им имена, незаконно отдает на “усыновление” и готовит к войне против собственной страны. Лубинец назвал это не просто преступлениями, а вызовом всем базовым принципам права.

По его мнению, международное гуманитарное право сегодня существует лишь формально, ведь не имеет практического влияния — нарушения не приводят к наказанию, поэтому повторяются снова.

— Мир до сих пор отвечает на зло дипломатией и беспокойством. В то время как Россия — ракетами и дронами, — подчеркнул Лубинец.

Право, которое не наказывает, не защищает. Соглашение, которое не выполняется, это фикция. Мы видели это на примере Будапештского меморандума, — отметил омбудсмен.

По его мнению, “если международное право не найдет силы наказывать нарушителей, мы все останемся беззащитными. Потому что безнаказанность — это топливо для следующей войны”.

Напомним, 12 мая в столице Эстонии Таллинне стартовала 16 конференция Леннарта Мэри — ежегодное международное событие, посвященное глобальным вопросам безопасности. Форум назван в честь бывшего министра иностранных дел и президента Эстонии.

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