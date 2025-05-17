Обстрел Сумщины: в результате удара РФ по автобусу погибли 9 человек, есть раненые

Утром 17 мая российские оккупанты обстреляли Белополье Сумской области — под удар попал рейсовый автобус, который направлялся в сторону Сум. Погибли 9 человек, есть раненые.

17-18 мая в Сумской области объявлены днями траура по погибшим.

Обновлено в 12:40

Обстрел автобуса в Сумской области: что известно о последствиях

По данным Сумской ОВА, около 06:17 враг атаковал рейсовый автобус вблизи Белополья, который двигался в направлении Сум. В салоне было 13 пассажиров и водитель.

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В результате удара погибли девять человек, а количество раненых возросло до семи, трое из них — в тяжелом состоянии.

Спасатели с помощью специальных инструментов деблокировали тела погибших из искореженного транспортного средства.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции, документируют последствия обстрела, собирают доказательства российского террора.

Враг, вероятно, нанес удар ударным дроном Ланцет.

В Белополье 17, 18 и 19 мая объялены днями траура по погибшим, сообщил председатель общины Юрий Зарко. А в Сумской области — 17 и 18 мая, уточнили в ОВА.

В эти дни на территории области будет приспущен Государственный Флаг Украины на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

В эфире Суспільного Зарко заявил, что в этом автобусе люди ехали на эвакуацию.

— За городом в автобус ударил Ланцет, его навел разведывательный беспилотник, — сказал он.

По его словам, личности некоторых из 9 погибших до сих пор не установлены, подавляющее большинство — это женщины пенсионного возраста, также погибли два-три мужчины.

Зарко также предположил, что маршруты Белополье — Сумы будут перенесены, поскольку этот участок дороги опасен.

Вскоре начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил профильным службам совместно с военным командованием срочно проработать новые безопасные маршруты для пассажирского транспорта в регионе.

По его словам, прорабатываются конкретные предложения по изменениям маршрутов: возможна временная корректировка или полный перенос некоторых направлений.

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Там также говорят, что, по предварительным данным, РФ атаковала автобус беспилотником.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 179-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Нацполиция, ГСЧС

Фото : Нацполиция

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