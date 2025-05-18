В Україні зафіксовано 167 тис. злочинів РФ за час повномасштабної війни – Лубінець
В Україні вже задокументовано понад 167 тис. воєнних злочинів, скоєних окупантами з початку повномасштабної війни.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на міжнародній конференції Леннарта Мері, що проходила у Таллінні.
Міжнародне право втратило ефективність – Лубінець
– 17 травня пасажирський автобус на Сумщині став мішенню для російського дрона. Дев’ятеро загиблих. Семеро поранених. Без жодної логіки. Без жодного виправдання. Автобус просто їхав у напрямку Сум. Цього ж дня я показав це фото на конференції Lennart Meri. Панель, у якій виступав, мала назву: Чи не зникає міжнародне право? І відповідь була перед усіма – на фото, – заявив український омбудсмен.
Він наголосив, що міжнародне гуманітарне право сьогодні фактично втратило свою ефективність – воно не захищає і не притягує до відповідальності. Міжнародне право порушується, висміюється і ігнорується.
На думку Лубінця, світ не зробив належних висновків у 2014 році, коли Росія окупувала Крим. Але безкарність почалася ще раніше – у конфліктах у Грузії, Чечні, Молдові.
Омбудсмен зазначив, що “кожна нова війна, яку розв’язує Росія, супроводжується тортурами, зґвалтуваннями, вбивствами та депортаціями. І щоразу – без будь-якого покарання”.
Росія вчинила 167 тис. воєнних злочинів
– Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зареєстровано понад 167 тис. воєнних злочинів. Понад 45 тис. постраждалих серед цивільних, 625 вбитих дітей. Наймолодшому – два дні. Він загинув під час обстрілу пологового будинку в Запоріжжі, – сказав Лубінець.
Він нагадав, що Росія масово викрадає українських дітей: змінює їм імена, незаконно віддає на “усиновлення” та готує до війни проти власної країни. Лубінець назвав це не просто злочинами, а викликом усім базовим принципам права.
На його думку, міжнародне гуманітарне право сьогодні існує лише формально, адже не має практичного впливу – порушення не призводять до покарання, тож повторюються знову.
– Світ досі відповідає на зло дипломатією й занепокоєнням. У той час як Росія – ракетами й дронами, – підкреслив Лубінець.
– Право, яке не карає, не захищає. Угода, яку не виконують, це фікція. Ми бачили це на прикладі Будапештського меморандуму, – наголосив омбудсмен.
На його думку, “якщо міжнародне право не знайде сили карати порушників, ми всі залишимось беззахисними. Бо безкарність – це паливо для наступної війни”.
Нагадаємо, 12 травня в столиці Естонії Таллінні стартувала 16 конференція Леннарта Мері – щорічна міжнародна подія, присвячена глобальним питанням безпеки. Форум названо на честь колишнього міністра закордонних справ і президента Естонії.