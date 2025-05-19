В ЕС согласовали создание оборонного фонда на €150 млрд с доступом для Украины — СМИ

Страны Европейского Союза в целом поддержали идею создания специального фонда на сумму €150 млрд (примерно $168 млрд), цель которого — укрепить оборону Европы. Новый механизм получил название Security Action for Europe (SAFE).

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова дипломата ЕС.

Страны ЕС поддержали создание оборонного фонда

В марте Европейская комиссия предложила план, который предусматривает финансирование за счет совместных займов.

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Эти деньги дадут в кредит странам ЕС и некоторым другим государствам, например Украине, чтобы они могли улучшить свою оборону и развивать военную промышленность в Европе.

Напомним, в апреле министры финансов ЕС обсуждали новый оборонный механизм (MED). Он даст возможность странам ЕС покупать оружие, делая финансовые взносы. Эту идею предложила Великобритания, а представил брюссельский аналитический центр Bruegel.

Главная цель механизма — помочь странам ЕС финансировать обновление своего вооружения, учитывая изменения в политике США в отношении Европы.

Этот механизм будет иметь собственные средства и сможет брать займы на рынке. Кроме того, он может быть открытым для стран, которые не являются членами ЕС, таких как Украина, Норвегия и Великобритания.

Источник : Reuters

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